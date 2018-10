En ljus återkomst när americana-poeten Phosphorescent är tillbaka

Phosphorescent Album: C’est la vie Bolag: Dead oceans / Playground Genre: Folk/pop

När americana-poeten Phosphorescent släppte ”Muchacho” 2013 blev han plötsligt artisten alla pratade om. I tio år hade han steg för steg byggt upp mot sitt stora kommersiella genombrott genom att skapa dov och bedövande musik med countrytouch. Men istället för att snabbt följa upp succén skulle det dröja innan nästa album. Tills nu. I de inledande spåren ”C’est la vie no. 2” och ”New birth in New England” är det uppenbart att något har hänt. Plötsligt sipprar ljuset in och Phosphorescents röst bär inte längre på samma tvivel. Men trots den nya riktningen lyser skivan precis lika starkt som albumen ”Muchacho” och ”Pride”.