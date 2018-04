En försenad och välkommen present

Tinashe Album: Joyride Bolag: RCA R&B

Redan för tre år sedan snackades det om att R&B-stjärnskottet Tinashe skulle släppa albumet ”Joyride”. Men på grund av olika anledningar som att låtskrivarpartnern Travis Scott tillfälligt snodde åt sig titellåten till Rihanna och att skivbolaget RCA prioriterade andra artister drog det ut på tiden. Nu när hon slutligen har rott projektet i land är det svårt att förstå varför ingen annan var ivrig nog att få skivan släppt tidigare. Med gungande danshits som Me so bad och Stuck with me, mjukgörande R&B-salvor som Faded love och Ooh la la samt ett skarpladdat titelspår är ”Joyride” allt man kan önska sig från Tinashe. Och tro mig, när 2018 summeras kommer alla tvivlare eller personer som vill ställa sig i vägen vara bortblåsta.