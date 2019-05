Cate Le Bon Album: Reward Bolag: Mexican Summer/Border Genre: Pop

Cate Le Bon, som debuterade med en walesiskspråkig EP och gästade Manic Street Preachers på deras fantastiska ”Rewind the film”-platta, söker som alltid nya uttryck. Hennes femte album är överlag sparsmakat och luftigt, med något fundersamt över sig. Kanske inte så konstigt, då hon komponerade det på piano under ett år när hon bodde ensam i en by på engelska landsbygden för att gå en möbelbyggarkurs. ”Daylight matters” tema om en saknad kärlek vittnar om att ensamheten nog inte var helt självvald. En saxofon dyker upp i flera låtar och skapar helt olika effekter och stämningar, från tillbakalutat till jazzigt till avantgardistiskt. ”Magnificent gestures” påminner om Talking Heads. En excentrisk skiva som behöver tid, men som också växer.