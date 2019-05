En ambitiös återkomst från Vampire weekend

Vampire Weekend Album: Father of the bride Bolag: Sony Popmusik

Med låtar som ”A-punk”, ”Oxford comma” och ”Giving up the gun” blev ”Vampire Weekend” hela världens indieälsklingar runt förra decennieskiftet. Nu har det gått sex år sedan senaste skivsläppet och under den tiden har frontmannen Ezra Koenig och hans kamrater fått fundera över hur de ska åldras som band. Resultatet är ett ambitiöst men en aning spretigt dubbelalbum som rymmer funkiga duetter med Steve Lacy från The Internet, flamenco-rytmer, världspolitik, radiohits, nyfikna samarbeten med Ludwig Göransson och Mark Ronson och samplingar från filmen ”The thin red line” och den legendariska japanska musikern Haruomi Hosono. Men bäst är nog ändå de enkla och fina duetterna med Danielle Haim från Haim och den försvinnande korta ”2021”.