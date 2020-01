Drömskt och lågmält pophantverk

No Space Between Us Album: Amami Bolag: Interdelta music Genre: Pop

Kommer ni ihåg 10,000 Manics eller hur tidiga Everything But The Girl lät innan de blev superstora med ”Missing”? Det är oklart om No Space Between Us gör det, men deras molokna och lågmälda pop påminner en hel del om ovan referenser. Akustiskt, enkelt och drömskt på sina ställen. Borås-baserade Annika Wall är bland annat jazzsångerska i grunden och partnern Dan Högberg fyller i med klingande slingor. Wall har texterna i blodet och romandebuterar nästa år. "Amami" är en stad på en japansk ö och en vacker titel. Det blir lite för sött ibland, men låtskrivarhantverket är fast rotat. Kanske kommer duon skriva sin egen Missing i framtiden, för någonstans känns det som att No Space Between Us har det i sig.