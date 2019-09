Dramatiskt skimrande pop-nostalgi

Bat For Lashes Album: Lost girls Bolag: AWAL Genre: Pop

80-tals estetiken i The Hunger-videon är påtaglig: rosa, breda skärp, färgglatt smink. Natasha Khan (Bat For Lashes) omfamnar fem kvinnor i ett bergigt ökenlandskap. Instagrambilder från Embodiment-cirklar i kaliforniska hippiemeckat Topanga flimrar för mitt inre. Videon förmedlar något utomjordiskt men ändå välbekant – kvinnlig mystik. I kommentarsfältet läser vi ”This song is a modern day embodiment of Eurythmics and Pat Benatar”, mitt i prick, för ”The Hunger” och övriga nio spår på brittiskans femte album får vårt svulstigaste årtionde att blänga avundsjukt. 80-talet har väl aldrig låtit lyxigare än såhär? Khans flytt till L.A har varit fruktsam, ”Lost girls” springer upp för Kate Bush kulle och kniper en ädel medalj.