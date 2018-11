Dr. Hooks sångare om svenska fansen: ”Ett gäng jäkla hippies”

Fakta

Amerikanskt pop/country/rockband. hade stora internationella framgångar på 1970-talet.

Bildades: Union City, New Jersey 1968. Hette ursprungligen Dr. Hook & The Medicine Show, vilket senare förkortades till Dr. Hook.

Originalmedlemmar: Ray Sawyer, Dennis Locorriere.

Mest kända låtar: A little bit more, Sylvia's mother och Cover of the Rolling Stone

Skivor: 13 studio- eller livealbum från 1971 till 1983.

Aktuella med: Dr. Hook 50th Anniversary world tour 2018–2020, som kommer till Åhaga 25 april nästa år.