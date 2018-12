Debatt: Rotundan står bara och kostar

Foto: Anders Robertsson

Miljoner kronor tillåts okritiskt rinna mellan fingrarna på det styrande i Borås. Se till att fatta beslut om rivning av Rotundan. Då används skattebetalarnas pengar på ett mera ansvarsfullt sätt, anser Sverigedemokraterna.

I september 2015 lämnade en enig lokalförsörjningsnämnd in en skrivelse till kommunstyrelsen med en framställan om att få riva den slitna fastigheten Rotundan Lundby 1:7, som i flera år hade stått oanvänd och kostat pengar. Ärendet återremitterades. Mer underlag krävdes för att ta ett beslut. Kostnaden för en nödvändig renovering togs fram och uppgick till 6,4 miljoner. Kostnaden för att riva fastigheten beräknades till 650 000 kronor. Ytterligare underlag har därefter inte efterfrågats i ärendet. Varför har då kommunstyrelsen inte fattat ett beslutat om rivning och berett ärendet vidare till kommunfullmäktige?

Fastigheten användes 2015 fram till augusti 2016 som transitboende för flyktingar, men har därefter stått tom. Kostnaderna per år uppgick enligt följande: För 2015 1,4 miljoner kronor, för 2016 en miljon kronor och för 2017 740 000 kronor. Sammanlagt har alltså Rotundan under perioden 2015–2017 kostat skattebetalarna i Borås 3,2 miljoner Lägger man därtill också till 2018 så närmar sig kostnaderna nästan fyra miljoner. För dessa fyra år har intäkterna per år varit noll.

Efter att begärt kompletterande underlag skickats in till kommunstyrelsen har inget beslut i frågan lämnats till lokalförsörjningsnämnden. Observera att det inte föreligger något pågående, eller nära förestående planuppdrag som berör Lundby 1:7.

Noterbart är att det även flera år före 2015 har förts diskussioner om Rotundans framtid. Dessa diskussioner har omfattat allt från uthyrning, ombyggnad, rivning och försäljning. Dessa diskussioner ledde inte heller då fram till några politiska beslut. Nu måste den här frågan och misshushållning med skattebetalarnas pengar få ett slut.

Den tidigare rödgröna minoriteten och den nuvarande ledningen i Borås, bestående av S, MP, C och L, verkar inte ha något begrepp om vad ekonomiskt ansvarstagande innebär. Som ansvariga politiker måste man också visa respekt för hur medborgarnas skatteintäkter användes. I dag tillåts miljonerna okritiskt rinna mellan fingrarna på det styrande i Borås.

Vi Sverigedemokrater slutar aldrig att förvånas över hur ni styrande slösaktigt och nonchalant hanterar skattebetalarnas pengar. Hur kan ni tillåta detta slöseri, samtidigt som det finns så många andra behov inom exempelvis äldrevården som måste prioriteras?

Nej, Tom Andersson (MP), det är du som ansvarigt kommunalråd som har ansvaret för att lösa detta. Dra inte den här frågan i långbänk längre. Se till att ni i den politiska ledningen fattar beslut om rivning av Rotundan. Då används skattebetalarnas pengar på ett mera ansvarsfullt sätt. De har skattebetalarna i Borås rätt att kräva.

Olle Engström (SD)

ledamot i Lokalförsörjningsnämnden

Valter Kotsalainen (SD)

ersättare i lokalförsörjningsnämnden