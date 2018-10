Dansen fortsätter när Robyn vänder sig inåt

Foto: Heji Shin

Mycket känslor, smärta, sorg och engagemang när Robyn är tillbaka med nytt och efterlängtat material, skriver BT:s recensent Karin Grönroos om albumet “Honey”.

Robyn Genre: Pop Album: Honey Bolag: Konichiwa Records/UNI Betyg: 4

Var och varannan intervju eller text om Robyn som publicerats den senare tiden nämner de åtta åren som har passerat sedan releasen av “Body talk”-trilogin från 2010. Det är också en detalj som säger mycket om Robyn som artist.

För det första, en artist som kan hålla sig undan det omedelbara strålkastarljuset under så lång tid utan att förlora i dragningskraft är i det närmaste unik idag. Det gäller bara de allra största, och Robyn kan uppenbarligen räknas till dem. Även ur ett internationellt perspektiv, med tanke på uppmärksamheten hon fortfarande drar till sig i USA.

För det andra, att stå emot branschens tempo under så lång tid, och tillåta sig själv att rikta fokus på andra delar i livet tyder på en integritet och självinsikt som i förlängningen kan tänkas gynnas musiken och artistskapet. Under åren som gått har Robyn bland annat gått igenom ett uppbrott och sörjt förlusten av vännen och samarbetspartnern Christian Falk. Men också, gått i terapi och lanserat teknikfestivalen Tekla, med syftet att öka teknikintresset hos unga tjejer.

Mycket känslor, en hel del smärta, sorg och engagemang. Som också färgat av sig på det nya albumet “Honey” och dess sammanlagt nio spår.

“I’m a human being, and so are you. My heart can’t stop beating, don’t know what to do”. Så inleds det melankoliska andraspåret “Human being” som blottar både en uppgivenhet och en acceptans inför att vara människa. Uppmuntrar till att fortsätta dansen och ta några steg, trots att känslolivet rasar inombords.

Även i den senare Baby forgive me och i den avslutande Ever again hörs en lågmäldhet och ett mjukt, avskalat tilltal. En ny sida där tempot och beatsen fått backa till förmån för Robyns återhållsamma röstläge och repetitiva syntharrangemang, långt bak i mixen.

Just de här inslagen gör också att de mer melodiska och hitstarka spåren växer ytterligare några nivåer. Personligen tyckte jag till exempel inte att den inledande Missing u kändes särskilt spännande på egna ben, som singel. Lite som en upprepning från någon av föregångarna, den nakna, drabbande texten till trots. Fast, tillsammans med de övriga låtarna på skivan händer någonting och singeln ger viktig skjuts in i lyssningen.

Kort sagt, “Honey” är ett personligt och soundmässigt mildare album där Robyn visar tilltro till de små gesterna. Utan att för den delens skull kännas oinspirerat, även om spår som Beach2k20 inte hör till favoriterna.