Daniel Norgren följer inga trender

Konsten att hitta ett flow. Det kan låta krystat eller något oklart, men det är precis det som är Daniel Norgrens största styrka som låtskrivare. Det fortsätter han bevisa på sitt första album sedan 2015.

Daniel Norgren Album: Wooh dang Bolag: Superpuma records Americana

För ett halv sekel sedan stod det lilla samhället Muscle Shoals i Alabama i centrum av den amerikanska musikscenen. Alla de största artisterna vallfärdade hit för att ta del av det speciella och oefterhärmliga soundet som producenten Rick Hall och de lokala musikerna i The Swampers hade skapat. Aretha Franklin, Wilson Pickett, The Rolling Stones och Etta James var bara några av profilerna som sökte sig till staden. Det sades att det fanns en särskild energi i Muscle Shoals och att den kom från naturen. Kanske var det inte någon slump att Tennessee River flöt förbi just här, floden som länge har kallats för den sjungande floden av den amerikanska ursprungsbefolkningen. Eller så är det som Bono i U2 har sagt, att det vilar något i myllan i Muscle Shoals. Men att man måste stanna upp och lyssna för att kunna förvandla rosten i marken till guld.

Den artisten i Sverige som under 2010-talet har varit bäst på att fånga den där magin är Daniel Norgren. Men han har inte behövt åka till andra sidan Atlanten, istället har hans källa för inspiration funnits i hemtrakterna i Rude i Tvärred. Långt borta från stadspulsen har han funnit lugnet de senaste tio åren och skapat rå, rustik och transliknande musik. Daniel Norgren har återkommande gånger pratat om hur viktigt det är med tystnaden och att följa sin intuitiva känsla för att hitta flödet där saker och ting bara faller på plats. Kanske är det därför det inte går att hitta några spår av trender i hans musik och att låtarna aldrig känns forcerande eller upprepande.

Likadant är det på ”Wooh dang” som följer upp de två albumen ”Alabursy” och ”The green stone” från 2015. Redan i inledande Blue sky moon och The flow (som handlar om att leta efter det rätta flödet) sätter han stämningen och försätter dig som lyssnare i ett behagligt och meditativt tillstånd.

Till skillnad från de senaste albumen är arrangemangen inte lika karga och avskalade. I låtarna Dandelion time, Rolling rolling rolling och Let love run the game vecklar Daniel Norgren ut sina vingar och låter spelglädjen och framförallt gitarren ta plats. Känslan är att det gärna aldrig får ta slut. Däremellan bjuds det på ömsinta pianoballader och blues och soul som kan väcka den mest livströtte.

Du som har väntat på ny musik från Daniel Norgren kan inte bli besviken.

Fotnot: I tisdagstidningen publicerar vi en längre intervju med Daniel Norgren om skivsläppet.