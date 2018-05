Courtney Barnetts berättelser är som ingen annans

Foto: Pooneh Ghana

Courtney Barnett Album: Tell me how you really feel Bolag: Marathon Artists/ Playground Indierock

Courtney Barnett följer upp sin hyllade och säregna solodebut med en mer svartmålad historia. Men texterna och musiken är fortfarande lika hänförande.

På albumomslaget till ”Tell me how you really feel” stirrar Courtney Barnett med samma egensinniga blick som Jarvis Cocker och PJ Harvey gjorde på förra sidan millenieskiftet. Men det är inte den enda jämförelsen man kan göra mellan Courtney Barnett och det alternativa 90-talet. Redan när hon släppte sin första fullängdare för tre år sedan var det många som pratade om hennes charmiga slacker-aura och hur hon lät som en indierockare med öppen flanellskjorta. Men det var givetvis bara ett sätt att se på saken, för mer än något annat var hennes musik helt egen och fylld med finesser och starka känslor. På albumet ”Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit” fanns lika mycket allvar som humor och låtarna rymde ord som bombarderade ens sinne med sin enkla briljans. Allt från en historia om en man som lessnar på sitt jobb och istället låtsas att han spelar SimCity från ett hustak, till dagboksinlägg där Courtney Barnett berättar om hur hon känner sig ”under-worked and over-sexed”. Inte var det konstigt att hon togs emot med öppna armar av både publiken och kritikerna.

Efter förra årets samarbete ”Lotta lice” med sin nyvunna själsfrände Kurt Vile är Courtney Barnett nu tillbaka med sin andra soloplatta ”Tell me how you really feel”. Precis som titeln antyder handlar den om de orosmoln och funderingar som upptar en människas tankar. Efter att ha lyssnat igenom de tio spåren är det som att ha åkt berg- och dalbana genom Courtney Barnetts psykiska mående. Hon förklarar själv att det var ett medvetet val att grotta ned sig i sina innersta känslor, även om det kändes obekvämt och främmande.

I låten ”I’m not your mother, I’m not your bitch” sjunger hon ”I try my best to be patient, but I can’t only put up with so much shit”, och i storstadsbluesen ”City looks pretty” berättar hon om hur ”the city takes pity on your injured soul and heavenly prose ain't enough good to fill that hole”. Som ni förstår är det tvärt omöjligt att inte låta sig förföras av texterna och tillsammans med de grunge-aktiga och riviga gitarrslingorna blir känslorna bara ännu starkare.

Den som förväntar sig nya pophits likt ”Depreston” kanske riskerar att bli besviken. Men även om albumet är en mer svartmålad historia än debuten så är den inte mindre slagkraftig.