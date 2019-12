Countrytrio rider in julen

Puss N Boots Album:Dear Santa… Bolag: Blue note/Universal Genre: Country

Puss N Boots är “supergruppen” Norah Jones, jazzsångerskan Sasha Dobson och Catherine Popper som bland annat har jobbat med Jack White och Ryan Adams. Skivbolaget Blue note till trots så har de snöat in på att ge countryn tre alternativa ansikten. Lite som Dixie Chicks fast från ett råare New York. Deras nya jul-ep “Dear Santa…” är en fröjd att höra när du ryser av obehag till Wham, Triad och Christer Sjögren. Fyra självskrivna låtar som snarare ironiserar över hur överromantisk och påklistrad julen kan vara. Helt och hållet med glimten i ögat. Trion lyckas dessutom blåsa nytt liv i “Silent night” i en egen trestämmig version med släpiga trummor som känns som att de ska falla ihop när som helst. Deras årliga The Puss N Boots Christmas Extravaganza i Brooklyn hade varit fantastiskt att se.