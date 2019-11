Coldplay har offrat hitsen för budskapen

Foto: Pressbild

Coldplay lyfter rasism, flykt och krig på sitt nya album och det är långt ifrån deras vanliga käcka arena-pop.

Coldplay Album: Everyday life Bolag: Warner music Pop

Coldplay är ett tryggt band. Chris Martin är bäst på att ta hand om fansen och få dem att känna sig säkra och trygga. En av hans kändaste textrader “I will try to fix you” - jag ska försöka laga dig. På deras konserter håller människor i publiken om varandra och gråter och släpper lös sina undantryckta känslor, minns någon de saknar, blir lite extra kära. Det är bandets superkraft.

Men det är inte så britterna låter på “Everyday life”. De har varit kärlekskranka och dramatiska i 20 år och nu har bandet kastat sig ut i något nytt. De har tagit tillbaka de mjuka akustiska gitarrerna, det stämningsfulla pianot och den eftertänksamma sången. Men istället för att sjunga om hur underbar världen är, är de politiska och pekar med hela handen på de fula delarna. De sjunger om krigen, rasismen och våldet som splittrar samhällen. I ”Broken” sjunger Chris Martin med en gospelkör och tillsammans ber de om ett ljus i mörkret, någon som kan rädda dem. I ”Guns” sjunger han ironiskt om vapen, ”We’re cooking up the zeros, we’ve been doing all the sums. The judgment of this court is: We need more guns”.

De gör det inte lätt för sig, måna om att göra ett statement. De har dessutom just gått ut med att de pausar sin turné tills de hittat ett mer miljövänligt sätt att genomföra den. Det är inte enkelt att vara medveten.

Så den som förväntar sig arenavänlig, bredbent pop och stompiga ballader blir besviken. Måste nog säga att jag är en av dem.

Tanken är dock fin. De gör sin egen världsmusik och blandar influenser från världens alla hörn. I ”Trouble in town” hörs en sowetansk barnkör och de har plockat in den belgiska sångaren Stromae.

Synd nog så låter det som att de gått vilse i sin önskan om att göra världen till en bättre plats och de har offrat hitsen för sitt budskap. Det gör “Everyday life” till ett tunglyssnat album. Inte dåligt, men det saknas flow och riktigt bra låtar. När de får till det är det dock riktigt bra. Som i ”Arabesque” med jazzigt storband och fransk sång, här hittar bandet en ny vinkel som de löser otroligt snyggt.

Det är långt ifrån ett publikfriaralbum och med rykten om att bandet kan vara på väg att lägga ner, är kanske detta ett sista försök att förändra världen.