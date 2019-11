Cohens sista dans

Leonard Cohen Album: Thanks for the dance Bolag: Columbia/Sony Genre: Folk

Hösten 2016, knappt tre veckor innan han avled, tog den 82-årige Leonard Cohen avsked med skivan ”You want it darker”, producerad av sonen Adam. Den korta ”Thanks for the dance” är sammanställd av Adam Cohen, som ville avsluta de låtar de redan hunnit påbörja och pratat om. Låtar som på ett sätt är skissartade, med sparsmakade arrangemang, men ändå fullbordade. De kända gästerna som Beck och Leslie Feist håller sig nedtonade, och alla sätter Cohens pratsjungande röst i centrum. Texterna innehåller både torr humor och filosofiska tankar, men om det på samma sätt som för litteratur funnits pris för sämsta sexskildring i en låt – både akten och den mansfloskliga inramningen – skulle Cohen vinna den för ”The night of Santiago”.