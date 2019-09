Catharina Miller: Till alla dem som brottas med de – dem – dom

Sätt nu inte kaffet i vrångstrupen!

Det finns inga hållbara grammatiska argument för att ha kvar de och dem. Det är dags för dom, men vägen dit är törnbeströdd. För dom-arna kan uppfattas som lata – och okunniga om att man bör anpassa sitt språk efter stilnivån: dom i informella, men dem i formella sammanhang. De som börjar med dom kommer att bli ”kanonmat på den språkliga arbetsmarknaden” enligt språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson. Det är ”som att ha tubsockar i sandalerna” enligt Språktidningens förre chefredaktör, Patrik Hadenius.

Men det som sticker mest i ögonen är det nya otyget dem som subjekt: ”Dem skrev under kontraktet.” Hujedamej! Det är ett ”ungdomsfel” på spridning. Men på engelska gör sig ungdomarna aldrig skyldiga till motsvarande fadäs. Inte skulle de någonsin skriva ”Them signed the contract”! Så en enkel tumregel: engelskans they motsvaras av svenskans de och engelskans them av svenskans dem.

Titta till sist på rubriken: ”Till alla dem som …” Jag kunde ha skrivit ”de som …” och hävdat att det rent grammatiskt går att argumentera för de i detta sammanhang. Men jag gör det inte, för jag vill inte uppfattas som obildad/slarvig. Ju mindre man sysslar med språkfrågor, desto strängare är man. Det ska vara så som jag lärde mig i skolan! Men en reform kryper obönhörligen närmare. Om denna infekterade språkstrid kan ni läsa i juninumret av Språktidningen.

Catharina Miller

