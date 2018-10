Cat Powers tionde album är ett melankoliskt mästerverk

Foto: JULIEN BOURGEOIS

Cat Power Singer/songwriter Album: Wanderer Bolag: Domino/Playground

Chan Marshall och hennes Cat Power berör på djupet som få andra. ”Wanderer” är årets hittills bästa album, tycker recensenten Fredrik Söderlund.

Cat Powers nya album marknadsfördes genom en kortfilm redan i juli där Chan Marshall går omkring i slow motion i ett ömsom kargt och ömsom vackert ödelandskap. Den gospelartade hymnen är en stämningsmättad inledning till ännu ett strålande Cat Power-kapitel.

”Wanderer” är både en yttre och en inre reseskildring. Marshall beskriver albumet som den resa hon har gjort med sin gitarr från stad till stad, resan som så många i historien har gjort i flera generationer innan henne. Hennes själ har berikats och fått sina törnar. Drömmar har gått i kras och kärlek har fått en ny innebörd. Marshall är sedan 20 år tillbaka fortfarande en av de mest konsekventa och bästa livstolkarna. Hennes (i min bok) kreativa höjdpunkt ”You are free” från 2003 kan räknas som en brytningspunkt. Innan dess hade hon gjort mestadels avskalade singer/songwriter-album. Musiken som följde efter fick en mer fyllig och organisk inramning. Förra albumet ”Sun” var ett electro-popigt statement som soundmässigt vände ryggen mot allt Marshall gjort tidigare. Albumet ”Jukebox” innan dess lät som 70-talssoul korsat med en slags storbandsblues. Sångerskans diversitet är en av hennes allra största tillgångar.

”Wanderer” är ett vykort från ett ställe långt inifrån.

Marshalls röst är trasig, varm, raspig och melankolisk. Oavsett om hon tolkar Billie Holiday, Pavement, Hank Williams, Smog eller Frank Sinatra så lyckas hon alltid göra artisternas musik till sin egen. Hon fångar essensen och lägger sin sorgsna sordin över verken. Hennes stora spektra av inspirationskällor har säkerligen gjort att hon har introducerat både deltablues, trubadur-Dylan, traditionell folkmusik och Velvet Underground till en generation som växte upp med 80-talets både chockrosa och becksvarta sida. På nya skivan gör hon en cover av Rihannas Stay, en skildring ensammare än något annat.

”Wanderer” är ett vykort från ett ställe långt inifrån. Allt ryms här, hela Cat Powers universum. Den såriga popen i You get, det kvinnliga manifestet i Lana Del Rey-duetten Woman, den patenterade ensamma pianoballaden i Nothing really matters och den ledsna Mexiko-tintade Me voy. Marshall talar ett eget språk, gör så mycket med små medel. Hennes genomslagskraft är imponerande. Hennes sköra närvaro kräver full uppmärksamhet och hennes uttryck är starkare än de flestas.