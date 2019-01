Brasher fastnar inte i nostalgifällan

Liz Brasher Album: Painted image Bolag: Fat Possum/Border Genre: R&B/soul

Blood of the lamb inleder starkt med ett blås som ekar av soul och Stax, medan kompet ibland drar mer åt Deltablues. Debuterande Liz Brasher som flyttat från North Carolina till Memphis via Chicago och Atlanta har samlat ihop starka influenser från den amerikanska söderns musik, inklusive rock, country och uppväxtens körsång i en spansktalande församling. Kraftfulla låtar möter ballader med mörkret gemensamt.

Beskrivningen låter retro, och även om soundet i stora delar är det, gör blandningen samt Brashers texter, nutida ingångar och bakgrund med dubbla kulturella tillhörigheter att helheten inte fastnar i en nostalgifälla. Det är musik som förenar garaget, kyrkan, baren och sovrummet, enligt henne själv. Det stämmer bra.