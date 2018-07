Boråsarna kom hem från spanska inbördeskriget 1938

På luciadagen 1938 när kvällståget från Göteborg rullade in på Borås central var perrongen fylld av entusiastiska människor. Fyra av de överlevande frontkämparna från Spanska inbördeskriget kom hem och fick ett varmt mottagande av den samlade arbetarrörelsen. De skarpa ideologiska motsättningarna mellan socialdemokratin och det kommunistiska partiet hade tillfälligt lagts åt sidan.

När vänstersocialisterna lämnade socialdemokratin 1917 skedde detta trots allt i en anda av samförstånd, särskilt på det lokala planet. Skillnaden i synen på socialismens väg framåt var ganska marginell. Men snart skull tonen hårdna och särskilt efter den Moskvastyrda kommunistiska internationalens beslut 1928 att utse socialdemokratin som huvudfiende. Kampen stod främst inom fackföreningarna där kommunisterna hade ett visst inflytande och retoriken var hätsk från båda håll.

Det spanska inbördeskriget blev en vändpunkt, eller snarare en parentes i de annars så frostiga relationerna. Fascismen var på framväxt i Europa och i synen på denna kunde den svenska arbetarrörelsen gå fram på enad front, samtidigt som det kommunistiska partiet stärkte sina aktier hos allmänheten. En särskild Spanienkommitté bildades i Borås under ordförandeskap av en av de ledande socialdemokraterna, Hjalmar Spjuth, vilken på 1920-talet varit medlem i vänstersocialisterna men återgått till moderpartiet. Kommittén arrangerade gemensamma demonstrationer, pengar samlades in, filmer visades. I första majtåget 1938 marscherade trehundra socialdemokrater, kommunister och fackföreningsanslutna tillsammans- det hade inte skett tidigare och skulle inte ske senare. Tusen åhörare lyssnade på talarna. Under demonstrationen drogs hemmagjorda stridsvagnar fram med förtäckta krav på vapen till den republikanska sidan i kriget. Att öppet propagera för detta var inte tillåtet enligt det noninterventionsavtal som Sverige och de flesta västländer ställt sig bakom. Men i ett upprop till stadens befolkning kunde man utan risk för repressalier vädja om hjälp med kläder och pengar till de frivilliga- att lägga märke till är att även den personliga krigsinsatsen var olaglig och formellt kunde lett till fängelsestraff, men några efterräkningar blev det inte, opinionstrycket var för starkt.

Bland de cirka femhundra spanienfrivilliga kom ett dussintal unga män från Borås – de flesta organiserade kommunister tillhörande den Komintern/Sovjettrogna grenen. Hälften stupade, bland dem Hjalmar Johansson, Knut Flodin, Gösta Andersson, Knut Elln, Ernst Matsson och Herbert Larsson. Till den senare skall vi återkomma. Den första kontingenten överlevande – vid detta tillfälle fyra frivilliga – fick i stället för handbojor ett varmt välkomnande när deras tåg rullade in på Borås central 18.30 på luciadagen den 13 december 1938. Tidningen Västgöta-Demokratens förstasida dagen därpå dominerades helt av mottagandet och tidningen rapporterade om ett hav av folk på perrongen. De fyra krigsveteranerna John Svensson, Fritz Backklund, Erik Ekblad och Knut Spets blomstersmyckades och Spanienkommitténs ordförande Hjalmar Spjuth hälsade dem med orden: " Med beundran har vi härhemma följt er och det spanska folkets tappra frihetskamp. Med vemod och deltagande har vi mottagit underrättelser om de som stupat i denna strid för rätt och sanning, frihet och demokrati. Vi hoppas och tror att den spanska kampen och er insats i den icke har varit förgäves utan att friheten och demokratin skall segra. Leve friheten!"

Under kvällen samlades man till festbankett på Park hotell. En av talarna var Gösta Johansson från den kommunistiska arbetarekommunen vilken framhöll att det nu gällde att fortsätta kampen mot fascismen på mer fredliga avsnitt. Fritz Backlund tackade å frontveteranernas vägnar. Han hade deltagit i nästan två år och sårats fyra gånger. Backlund med de tyska Stukaplanens tjutande ännu ringande i öronen förstod vilken prövning som nu väntade övriga Europa och framhöll arbetarklassens enighet som ett villkor för framgångsrik kamp mot de reaktionära och ultranationalistiska krafterna. I Tyskland hade detta misslyckats men den svenska spanienkommittén var ett bra exempel på en sådan sammanhållning. Mottagandet fortsatte kvällen därpå med en fest i Flickskolans aula. Tidningsreferaten från dessa båda dagar i december 1938 speglar de motsättningar som rådde i Spanienfrågan. Socialdemokratiska Västgöta-Demokraten var odelat positiv till de Spanienfrivilligas insatser och gav deras hemkonst stort spaltutrymme, den borgerliga Borås Tidning balanserade på en knivsegg. Rapporten från Borås central är solkad med ironi: "Det var på svenskt manér dunkningar i ryggen, välkommen och tjänare (…)De unga männen som titulerades "löjtnant", "kommissarier" och "sergeanter" föreföllo att vara på ett prima humör (…) de såg inte ut att ha farit alltför illa. En av dem gick visserligen omkring med ett köttsår i benet, men det kan ju inte betecknas som ett alltför allvarligt krigsminne." Artikeln i nästföljande tidning om festen i Flickskolan är dock mera neutralt hållen. Kanske hade chefredaktören Ernst Sewerin fått några ilskna samtal från läsekretsen, eller själv insett att tidningen gått för långt. Nyhetsrapportering skall vara neutral.

Det är enkelt – och vanligt – att se det spanska inbördeskriget i svartvitt. Ett fascistiskt uppror mot den lagliga republiken. Det onda mot det goda. Spanjor mot spanjor. Men större krafter var i rörelse. Två framväxande, totalitära system framträdde här i en första öppen kraftmätning. Fascismen i Tyskland/Italien och Sovjetkommunismen spelade båda avgörande roller på det spanska slagfältet. De båda ideologierna delade Europa. Tongivande personer i Borås borgerliga/industriella etablissemang välkomnade den politiska likriktning som nu skedde i Tyskland, arbetarrörelsen där hade krossats, oppositionen fängslats. Hoppet växte i den boråselit som under det tidiga 1900-talet tvingats ge upp striden mot det demokratiska genombrottet. Förbindelserna med Hitlertyskland var hjärtliga, man beredde sig att hitta sin plats i "Neuropa". Samtidigt var flertalet av de hyllade hjältarna från Spanien offer för en annan illusion- Sovjetkommunismen. "Den första arbetarstaten" hade visat sitt rätta ansikte. Våg efter våg av utrensningar hade sköljt över landet, miljoner oliktänkande och oskyldiga människor hade svultit ihjäl, avrättats eller förvisats till arbetsläger där de ofta dukade under. Under slutet av det spanska inbördeskriget hade de Sovjettrogna kommunisterna i den republikanska armén fått ett allt större inflytande och frågan är vad som skulle inträffat om de vunnit kriget – en kommunistisk diktatur med allt som hörde till en sådan? Borås Tidning chefredaktör Ernst Sewerin förnekade inte att Spanienkämparna drivits av ideella motiv men påpekar i sin ledare av den 12 december 1938 att "de kämpat för en demokrati efter ryskt mönster". Det hade tydligen den till centralstationen påföljande dag utsände reportern tagit fasta på.

Militärhistorikern Antony Beever skriver: "En auktoritär, förmodligen öppet kommunistisk vänsterregering skulle ha gjort den spanska republiken beroende av Sovjetunionen och försatt den i ett läge liknande det som ända till 1990 rådde i folkrepublikerna i Centraleuropa och på Balkan. Den hämndlystna, grymma och tyranniska Francoregimen varade från 1939 till 1975. Men skulle vänsteralternativet varit bättre eller mycket värre? Den frågan är omöjlig att svara på, men den kan heller inte nonchaleras", reflekterar Beever.

Västgöta-Demokraten försökte hitta en balans i detta ideologiska minfält. I minnesorden över den stupade Herbert Larsson från Borås karaktäriseras denne som en" fanatisk kommunist", men: "för de som kände honom närmare var det fullt klart att det var mer rättslidelse än revolutionärt hat som drev honom till häftig opposition".

Bara några dagar innan de frivilliga brigaderna hemförlovades intervjuades Erik Ekblad av journalisten C.G.Hjärpe i Ny Dag- en intervju som en annan veteran, Sixten Rogeby, återger i sin bok "De stupade för Spaniens demokrati". Ekblad var gruppchef i ett kulsprutekompani där två tredjedelar av den ursprungliga styrkan nu var borta. Han sitter i en utbombad kyrka och skriver hem. För redaktör Hjerpe berättar han om den sista striden att de bara hade fyra tunga kulsprutor av ålderdomlig modell. Alla hade strejkat eller slagits ut och kompaniet hade tvingats retirera. Ekblad klarade livhanken men visade upp sin jacka, perforerad av kulor. Hans brev, adresserat till brodern Per Ekblad- ungkommunist och kandidat till höstens val till stadsfullmäktige- publicerades i Arbetartidningen. Ekblad berättar om en skoningslös verklighet: fascisterna för kriget hänsynslöst, grymt och med en djävulsk omänsklighet, skriver Ekblad. Detta är Guernica och han och kamraterna är mitt i detta helvete. Men det är också påfallande hur de kopplar ihop sin kamp med det politiska vardagsarbete som förs hemma i Sverige för ett drägligare liv: "Borås och boråstrakten med sina massor av svältavlönade textilproletärer är ett viktigt arbetsfält med stora möjligheter. Genom inflytande i de kommunala institutionerna kan vi föra en verksam kamp mot textilbaronerna och hyresockrarna", heter det i ett annat brev undertecknat av fem frivilliga från Borås. Bara två av dessa skulle överleva.

