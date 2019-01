Better Oblivion Community Center: Better Oblivion Community Center

Conor Obersts och Phoebe Bridgers mjuka röster kommer långsamt sippra in i ditt medvetande, men det är ingen musik som kommer slå undan fötterna på dig, tycker BT:s recensent Martin Högqvist.

Better Oblivion Community Center Genre: Folk/Pop Album: Better Oblivion Communtiy Center Bolag: Playground

För ett litet tag sedan spreds ett mystiskt telefonnummer och namnet Better Oblivion Community Center på sociala medier. Det okända namnet syntes även på utdelade broschyrer och en busshållplats i Los Angeles. Nu visar det sig att det var indie-personligheterna Conor Oberst från bandet Bright Eyes och Phoebe Bridgers som låg bakom den sluga kampanjen. I hemlighet har de nämligen spelat in tio ömt folk-inspirerade alster om hatkärleken till ens hemstad, oförmågan att somna till total tystnad och att duscha på det fiktiva Bates motel. Det är ingen musik som direkt kommer slå omkull fötterna på dig, men för varje lyssning kommer Conor Obersts och Phoebe Bridgers mjuka röster att långsamt sippra in i ditt djupa medvetande.