Bella Stenberg: Pridemånaden hörs och syns också i musiken

Foto: Christine Olsson/TT

Juni är Pride-månad världen över. Bollebygd och Tranemo körde redan i maj, West Pride Göteborg tog över stan förra veckan och nästa vecka höjs regnbågsflaggorna i Borås.

Pridemånaden hörs och syns också i musiken, kanske allra mest i Taylor Swifts färska singel You need to calm down. Den handlar om hat, näthat och homofobi och i den regnbågsfärgade och referensspäckade videon syns RuPaul, Ellen DeGeneres och en hel hoper kändisar från hbtq-sfären. Dessutom försonas Taylor med Katy Perry i slutet. Den låten kommer nog att muntra upp mig en hel del i sommar.

De flesta av årets veckor släpps många fler plattor än BT har plats att recensera. Juli däremot är den klassiska sommarmånaden, som förhoppningsvis kommer med sol och semester, men nästan fler festivaler än skivsläpp. Bland dem som ändå valt juli för sina album finns Lighthouse Family, Freya Ridings, Ed Sheeran (med olika samarbeten), Hunny, Of Monsters and Men och Kaiser Chiefs. Någon oväntad överraskning dyker säkert också upp, och många håller tummarna för att Lana Del Rey, äntligen ska släppa i från sig ”Norman fucking Rockwell”.

I början av augusti börjar musikflödet komma igång igen, med till exempel Mabel och Slipknot. Den 23 augusti kommer Taylor Swifts ”Lover”.

Någon gång däromkring är Borås Tidnings skivsida tillbaka från sommarlovet.

Tills dess, njut av sommaren, musiken och följ Taylor Swifts uppmaning: Ta det lugnt. Särskilt med att lägga energi på fördomar.

Bella Stenberg