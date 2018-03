Foto: Mats Bäcker

Göteborgsoperans prisbelönta danskompani ger en bedårande potent dansdubbel. S & S lämnar ett melankoliskt visuellt avtryck och laddar Mika Beckers celler med kraft av ett sällsamt slag.

S & S Dans Scen: Göteborgsoperan Koreografi: Sang Jijia (As it were) / Sharon Eyal & Gai Behar (Autodance) Musik: Dickson Dee / Ori Lichtik Medverkande: Göteborgsoperans danskompani Spelas tom: 7 april

Rummet är försänkt i sorg. I nyanserna mellan det svarta och det blå. Något är över. Ovädret kanske. Eller kriget. Tunna flarn av aska singlar sakta ner mot den ljusa marken som anas under det täcke av svart silkespapper som sakta lägger sig över världen.

Foto: Mats Backer

Begravda under ett torn av aska hittar man två nakna kroppar som dras fram och ut i världen. I den tibetansk-kinesiske koreografen Sang Jijias första verk för Göteborgsoperan har världen kantrat. Ett bord är inte längre ett bord och ett skratt inte ett uttryck för glädje. Dansarna rör sig desperat över golvet med svängande armar, medan musiken viner, pustar, dånar och skramlar som ett urverk utan vila. Alltmedan de svarta flagorna fortsätter sitt stilla dalande.

Sang Jijia växte upp på landsbygden i nordvästra Kina och dansade i Hongkong innan han plockades upp av den prominente koreografen William Forsythe. Det kinesiska och buddistiska arvet genomtränger moderniteten. Verkets titel As it were (på originalspråket Vi saknar ord) anspelar på det som varit och inte låter sig fångas av språket. Rösterna som tystnat. I den kinesiska kulturen symboliserar pappret våra minnen. Dansarna försöker gång på gång att knyta an till något beständigt i sitt rasande gripande efter varandra. I Jijias universum är det blåsigt, livet förgängligt skört, och ensamt.

Hon, ja eller han, det är svårt att avgöra kön, tycks på en gång vara människa, maskin eller djur.

Efter paus är rummet tomt, men laddat med stram styrka och klubbiga technorytmer som pulserar i det ännu nedskruvade dunklet. Det är svårt att inte dras in och med i Autodance. En reslig varelse pressar med svängande armar och på halvtå fram sin kropp genom rummet, följandes dess kontur. Som på volten i ett ridhus.

Foto: Mats Backer

Hon, ja eller han, det är svårt att avgöra kön, tycks på en gång vara människa, maskin eller djur. Kanske en kentaur eller en cyborg (en varelse uppbyggd av både mänsklig vävnad och maskindelar). En efter en ansluter sig fler varelser från ett hörn längs ned till vänster, alla i samma slags skin av hud. Och på led. Tills de är fjorton.

Ljuset är sakralt och slår ner över gruppen som rör sig nästan mekaniskt synkront med en precision utmejslad för minsta led och muskel.

Den israeliska koreografen Sharon Eyal, en av Ohad Naharins adepter, och hennes partner Gai Behars utforskande rörelsespråk är lika särpräglat som eget; bländande, suggererande, förföriskt.

Göteborgsoperans danskompani sticker ut, de är ett av världens allra främsta. Publikens bifall är en varm våg av respekt för kompaniets alla dansare när de i anslutning till applådtacket får ta emot teaterkritikernas danspris.