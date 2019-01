Backstreet Boys: DNA

Recensenten Anna Engström känner lite nostalgi då hon lyssnar på Backstreet Boys senaste album, men är inte imponerad.

Backstreet Boys Genre: Pop Album: DNA Bolag: RCA/Sony

Att både Backstreet Boys och Westlife släppt nytt gör mig som 90-talist härligt nostalgisk.Tyvärr är inte musiken så bra som jag hoppats. Pojkbandet Backstreet Boys nionde album ”DNA” är fullt av allt för många finstämda, tråkiga, ballader. Men de visar också ett par ordentliga försök till att förnya sig. I New love hörs r&b och på The way it was visar de upp sina soulkunskaper. Det funkar väl sisådär.

Just like you like it ger dock gamla BSB-vibbar och tungtrummade radiohiten Don’t go breaking my heart är inte alls fy skam. Men överlag är det en ganska mosig blandning låtar som låter allt för lika. Ingen I want it that way som bränner till.

Men det är klart värt att lyssna på, om så bara för att få vara lite nostalgisk.