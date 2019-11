Ärligt och klubbvänligt utan röd tråd

Foto: Martin Lindh

Ett musikaliskt sökande från en vass raplyriker – Linda Pira.

Linda Pira Album: Legendarisk Bolag: Reina Music Genre: Hiphop

På 2014 års Kingsizegala vinner Linda Pira Årets EP och Årets Genombrott. Övriga priser kammas hem av majoriteten män, men Femtastic, Fatta, Syster Sol och Martha Nabwire får likt Linda priser detta år. Såhär i backspegeln är dessa kvinnliga pristagare historiska för de har på olika sätt påverkat; lyft kvinnor på urban musikscen, satt svensk streetdance på kartan, verkat för jämställdhet och mot sexuellt våld samt ändrat svensk lagstiftning.

Linda Piras kliv in på musikscenen 2013 var en hajp utan dess like, hon var efterlängtad som den första kvinnliga rapparen i landet – givetvis protesterade Linda, hon var inte först och hon var inte ensam, men media fokuserade bara på en. Om medias hiphopbevakning har förändrats låter vi vara osagt, men att urbana festivalen Öland Roots valde att inte boka manliga artister i år för att väga upp tidigare års mansdominans, känns som ytterligare ett historiskt kliv i rätt riktning.

I SVT-dokumentären om Pira 2013 hörde vi ”Reconsider” (Jamie xx remix) av The xx som inramande sync. Textraderna i den låten; “Remember me, I'm the one that's back from over. Time's gone by and I'm still so far from over” samt “I waited so long” känns som en profetia, nu när hennes debutalbum äntligen når oss sex år senare. Att det dröjt signalerar tillväxt och tillit.

Skivan ”Legendarisk” saknar på gott och ont en röd tråd men visar hennes expertis: anpassningsförmåga och vass raplyrik. Vi kan bara hålla med Kingsizes Malkolm Landréus som i sin recension hävdar att ”Show för publik”, ”Gang gang” och ”Bon voyage” på albumet är några av Piras bästa låtar i karriären. Det är också på två av dessa spår som Stor varit inblandad, rapparen vi förknippar med hennes genombrott.

Piras styrka har alltid varit hennes filterlöshet, avskalad från prestige med en ärlighet som når fram i bruset, in i folks hjärtan. Detta får vi till viss del på debuten på temat ”bakom instagramfasaden”, men det är överlag en dansant skiva för klubben. Piras sökande efter sin stil musikaliskt är ännu inte över, men hon visar att hon har alla möjligheter att välja väg, för med sin talang verkar hon kunna göra vad som helst. Låt oss hoppas att hon vågar öppna upp ännu mer när tiden är mogen för nästa skiva.