Anna Engström hyllar Dream Wife: ”Det är svårt att inte gilla det här yrvädret till band”

Punkrocktrion från England och Island har släppt sitt första album och det är färgstarkt och relevant.

Dream Wife Punk/pop Album: Dream Wife Bolag: Lucky number

Trion Dream Wife kräver att ta plats och det är så uppfriskande. Ylande gitarr, handklapp, rak punkbas och sångerskan Rakel Mjöll vars röst går från mjukpop till metalvrål. De vräker ur sig kraftfulla oneliners och spelar ösig punkrock som om det inte fanns någon morgondag.

Rakel Mjöll, Alice Go och Bella Podpadec började spela tillsammans som ett konstprojekt 2015 när de tre studerade på en konstskola i Brighton. Men när den isländsk-engelska trion insåg att de klickade ordentligt så bestämde de sig för att satsa på Dream Wife. De har redan gjort sig kända för att vara en vilt och skickligt liveband och under 2017 turnérade de i USA och Kanada och i år kommer de till Sverige.

Det självbetitlade albumet är trions första och lär inte bli det sista. Från den inledande låten Let’s make out till avslutande F.U.U så levererar de. De har en självklarhet över sig som är svår att sätta fingret på.

Bandnamnet Dream Wife är “en kommentar på objektifieringen av kvinnor, den amerikanska drömmen från 1950-talet stereotyp-paketet där en man ska ha drömhuset, drömbilen och drömfrun”

De uppfinner inte hjulet utan spelar dansvänlig indie-punk-rock som jag hört många gånger förr men de lyckas få det så oerhört färgstarkt, relevant och självklart. Varje textrad har en bakomliggande tanke, ett svart allvar som skymtar genom skämten och den lättsamma tonen.

Bandnamnet är “en kommentar på objektifieringen av kvinnor, den amerikanska drömmen från 1950-talet stereotyp-paketet där en man ska ha drömhuset, drömbilen och drömfrun” har trion förklarat, och deras ståndpunkt om jämlikhet och feminism glimtar till i deras texter och beskriver deras kamp mot patriarkatet. Framförallt i femipowerdängan Somebody med den tunga onelinern som är som ett mantra “I am not my body, I am somebody”. Vidare sjunger de om tonårskärlek i Kids och Love without reason och om att vara förbannad i F.U.U. Den sistnämnda innehåller den uppkäftiga raden “I’m gonna fuck you up, gonna cut you up, gonna fuck you up”. De vågar vara kära och de vågar vara förbannade och de tänker inte be om ursäkt för ett skit.

Dream Wife har inte uppfunnit hjulet men den isländsk-brittiska trion har tagit hjulet, karvat loss stora bitar så att det aldrig kommer gå att köra rakt igen och spraymålat det svart. Det är svårt att inte gilla det här yrvädret till band.