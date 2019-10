Angel Olsen på ny höjd

Angel Olsen Genre: Pop Album: All mirrors Bolag: Jagjaguwar/PGM

Sedan debuten ”Half way home” från 2012 har Angel Olsen kommit fem skivor in i karriären, men det är lätt att få känslan av att hon är betydligt äldre i branschen än så. Inte nog med att hon har modet att ägna varje skiva åt nya sound, hon gör det dessutom med den äran.

Denna gången har föränderligheten fört henne vidare till ett lika svävande som dramatiskt uttryck. Betydligt mer enigmatiskt jämfört med de råa ljudbilderna som hördes på exempelvis ”Burn your fire for no witness” och ”My woman”, men ändå med tydlig botten.

Resultatet är svårt att beskriva utan stora, luddiga ord, men lyssningen landar i en slags angenäm förening mellan Anna von Hausswolff, Lykke Li och Chelsea Wolfe. Lite som ett nutida Twin Peaks-soundtrack.