Svängningen - C tappar mandat till V

Foto: Anna Sjödin

Efter onsdagsräkningen visar det sig att Centerpartiet tappar ett mandat till Vänsterpartiet i Tranemo. Det rådande och preliminära valresultatet betyder att nuvarande styret har fortsatt majoritet i kommunen, men det betyder inte att samarbetet fortsätter.

Efter valkvällen i söndags stod det klart att C och V:s mandat förblev oförändrade. Det slog dock onsdagsrösterna omkull när de sena förtidsrösterna räknades. För stunden tappar C ett mandat och V ökar med ett. Om resultatet håller i sig betyder det att nuvarande majoriteten behåller sin maktposition - om de kommer överens.

– Det ändrar ju förutsättningarna litegrann, men frågan är hur alla parter ställer sig till ett fortsatt samarbete. Efter det första resultatet kom var den enda vägen till majoritet att prata med flera partier och det ska inte uteslutas på något sätt nu heller, säger Bo Haarala, gruppledare för Socialdemokraterna i Tranemo.

Partiet har inte haft några interna diskussioner än om valresultatet enligt gruppledaren. Senast i början av nästa vecka ska S träffas för att internt diskutera framtiden.

Centerpartiets Lennart Haglund följer rösträkningen noga och är besviken över att partiet ser ut att tappa ett mandat.

– Det är tråkigt när det blir så här, men det är bara att respektera demokratin. Det är inte mycket att göra åt det, säger han.

Lennart Haglund (C) påtalar att resultatet är preliminärt och att det handlar om ett fåtal röster som avgör den sista mandatfördelningen. Resultatet av de sena rösterna tydliggör de små marginalerna.

– Centerpartiet fick ytterligare 38 röster. Vänsterpartiet fick 18 nya röster, men ändå vann de ett mandat på det.

Robin Kaas (V) beskriver rösträkningen som en berg- och dalbana.

– Vi var så nära två mandat redan i söndags och det kändes jättesurt då när vi tappade det. Stämmer det här nu är det jätteroligt.

Han menar att partiets resultat är historiskt.

– Det är det bästa valresultat vi har gjort så länge Vänsterpartiet har funnits i kommunen. Efter söndagen vågar jag inte ropa hej förrän det är färdigt, men det ser väldigt bra och kul ut just nu, säger Robin Kaas (V).

Foto: Anna Sjödin