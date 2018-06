Polisen misstänker: Man slagen av granne

På nationaldagen fick polisen in ett larm från en man i Tranemo kommun som hävdar att han blivit slagen på näsan av sin granne och tvingats låsa in sig för att skydda sig. Grannen har förhörts och släppts, men misstankarna mot honom kvarstår.

Under tidig eftermiddagen på nationaldagen fick polisen in ett larm från en man som berättade att han fått låsa in sig i huset efter att en boende i området gett honom ett slag på näsan. En patrull skickades ut och grep en person i 25-årsåldern som bor i närheten.

Efter att ha förhört den misstänkte och ett flertal vittnen, släpptes mannen i 25-årsåldern. Polisens misstankar mot honom kvarstår dock.

Den misshandlade mannen ska inte ha ådragit sig några allvarliga skador.