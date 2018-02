Vi behöver skjuta fler vargar i Sverige

Svar till Svenska rovdjursföreningen, BT 4/2.

Lika säkert som ett vårtecken kommer Svenska rovdjursföreningen insändarkampanj, nu redan i början på februari. Som vanligt är det fem huvudteman:

* Vi har för lite varg.

* Vi jagar för mycket varg.

* Vi har ingen varg i renbetesområdet.

* Vargen är ofarlig.

* Svenska jägareförbundet får för mycket pengar.

Nej, vi har i dag alldeles för täta populationer av varg, den har på tio år ökat med 400 procent. Detta medför att de vanligaste dödsorsakerna är den smittsamma rävskabben och revirstrider. 46 skandinaviska familjegrupper innebar 460 vargar i mars 2017, sedan dess har vi haft föryngring av i storleksordningen 45 kullar med i snitt fyra överlevande valpar per kull. Och om några månader en ny föryngring.

Nej, vi jagar för lite, vilket ger problem enligt ovan, avskjutningen har faktiskt halverats trots att antalet vargar ökar. Här måste vargens klassning enligt EU:s art- och habitatdirektiv ändras.

Nej, vi har inga vargar i renbetesområdet, och det är tur det. Minst 75 procent av våra övriga stora rovdjur – björn, järv, lo och örn – lever redan där och ungefär 60 000 renar går till rovdjursföda årligen, vargen undantagen. Utarmas rennäringen, försvinner också föda för tusentals rovdjur.

Ja, vargen är ofarlig under förutsättning att vi förstår att den kan vara farlig. Att det sällan händer allvarliga incidenter mellan människa och varg beror just på att människor normalt förstår detta och agerar därefter. Att vi inte haft några vargangrepp i Sverige är kanske inte helt sant, men vi har heller inte haft någon varg på hundra år, och när vi hade varg så var dessa fredlösa och jagades för att kvittera ut skottpengar. Den varg som närmade sig människor sköts helt enkelt.

Jägareförbundet utför ett uppdrag åt regeringen och för detta får man betalt, 52 miljoner kronor/år. Pengarna tas från de cirka 90 miljoner som jägarna själva betalar i årlig vilt- vårdavgift, därifrån bekostas också cirka hälften av Sveriges viltforskning.

De stora naturvårdsorganisationerna uppbär statliga bidrag och ersättningar motsvarande cirka 180 miljoner/år, vilket uteslutande kommer från skattemedel.

Fram till 2014 fick även Svenska rovdjursföreningen statligt bidrag med 1,5 miljoner av skattemedel per år. Efter att ha följt föreningens arbete under nästan ett decennium är jag inte förvånad över att bidraget drogs in.

Anders Lindell