Trasiga trottoarer efter fibergrävning

Svar till insändaren ”Varför är inte hela trottoaren av asfalt?”, BT 20/8.

Det du beskriver när du skriver ”Ibland är en tredjedel av trottoaren asfalterad, resterande del består av grus” är ett resultat av de fiberschakter som grävts i stor omfattning i vår kommun.

2009 tog regeringen ett beslut om att alla hushåll skulle vara uppkopplade år 2020. I och med detta tog fibergrävningen fart runt om hela Sverige. Du som privatperson har rätt att välja det fiberbolag du tycker passar dig bäst, och när valet är gjort begär fiberentreprenören tillstånd att gräva fiber fram till ditt hus. Det faktum att flera fiberbolag gräver upp gatorna på olika ställen bidrar till att stora delar av vårt gatunät ser ut som det gör.

Lagning efter fiberschakterna har skett och sker under hela den period som årstiden tillåter, och vi har tagit in alla resurser som är möjligt för att utföra arbetena så fort som är möjligt. Under 2017 återställdes schakter till en omfattning av 128 000 kvadratmeter. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av cirka 16 000 kvadratmeter.

Vi förstår att många är frustrerade över att det tar lång tid innan schakterna återställs, men vi kan vi inte vara överallt samtidigt. Fibergrävningarna har skett i stor omfattning över hela staden, och återställningsarbetena görs i den turordning som beställning från fiberentreprenörerna inkommer. Mer information om återställning efter fibergrävningar finns på boras.se/fiber.

Gunnar Isackson, förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Alf Iwarson, avdelningschef, gatuavdelningen