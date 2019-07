Säs ledning saknar kontroll över vården

Foto: Jan Pettersson

I mina öron låter det som sjukhusledningen har noll koll på hur Säs skall ledas, skriver insändaren.

Vad förvirrad man kan bli. För ett tag sedan kunde jag läsa ett uttalande från Säs ledning om att sjukhuset har för många anställda. Under lördagen (6/7) läser jag i BT att sjukhusledningen lockar sina anställda med upp till 7000 kronor per dag om personalen går in och arbetar extra. I mina öron låter det som sjukhusledningen har noll koll på hur Säs skall ledas.

För övrigt anser jag att alla landsting skall skrotas och sjukhusen skall stå under statens ledning.

Förvirrad medborgare