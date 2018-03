Så mycket behöver flygresorna minska

Vi som har valt att skriva under det här inlägget lovar att drastiskt minska våra egna resor med flyg (eller flyger redan i stort sett inte alls), med sikte på att göra vårt allra bästa för att avstå. Vi inser att klimathotet är allvarligt och att stora åtgärder krävs för att ställa om Sverige och världen till fossilfrihet.

En genomsnittlig svensk orsakar växthusgasutsläpp motsvarande cirka elva ton koldioxid varje år, och detta behöver minska kraftigt under de närmaste decennierna, ner till under två ton per år. Även om denna omställning går så bra den någonsin kan – genom att industrin, transportsektorn, konsumtionen blir fossilfri och att flyget verkligen lyckas med att gå över till hållbara biobränslen – så räknar transportforskarna ändå med att flygandet behöver minska med en tredjedel.

Åtgärder för att göra Sverige fossilfritt kräver politiska beslut. Men dessa beslut kommer att vara lättare för förtroendevalda att fatta om det finns uppbackning från medborgare som frivilligt är beredda att ändra i sina egna liv för att minska sitt fotavtryck på planeten. Vi vill genom att skriva under detta upprop som nätverket Omställning Borås har tagit initiativ till visa att vi är beredda att ta ett personligt ansvar och hoppas att förtroendevalda i andra kommuner, människor i andra sektorer i Borås och i landet vill följa vårt exempel.

Alexander Andersson (C)

Falco Güldenpfennig (KD)

David Hårsmar (C)

Tommy Josefsson (V)

Ida Legnemark (V)

Gun-Britt Persson (S)

Mosa Roshanghias (MP)

Dennis Söderberg (MP)

Christina Waldenström (MP)

Britt Andersson, Omställning Borås

Erik Dahlin, Omställning Borås

Susanne Hellkvist, Omställning Borås