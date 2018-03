Mänskliga värden måste alltid försvaras

Foto: Jonas Ekströmer/TT

"Vårt öde är en varning till er”. Jag står och tittar upp mot en jättelik staty av sten där orden har ristats in. Under ligger en grop fylld med jord, grus och små vita benfragment. Resterna av de kvinnor, pappor, vänner, familjer, barn, äldre och nykära som för inte så länge sedan förlorade livet på just den plats de nu ligger kvar vid.

Nyligen besökte jag och ett gäng ungdomar från Liberala ungdomsförbundet Förintelsens minnesplatser i Polen. En plats vi besökte var koncentrationslägret Majdanek. När jag promenerade där inne slogs jag av hur oansenligt allting var. Hade jag inte vetat bättre hade jag trott att en gaskammare var vilket källarrum som helst, ofarligt. Det enda som avslöjade dess historia var de blåa fläckar i taket som gasen lämnat efter sig. Är det bara så här lite som behövs för att hundratusentals människor ska möta döden på det mest ohyggliga sätt?

Inför resan fick vi uppgiften att fundera över frågan: vad är en människa? Först trodde jag det var för att vi skulle reflektera över att var och en av de sex miljoner judar som mördades under Förintelsen faktiskt var en människa. Men efter resan har jag kommit underfund med att det antagligen inte var den tankebanan som frågan var tänkt att sätta igång, utan snarare den motsatta. Den viktigaste insikten för att kunna förstå och förklara alla hemskheter som inträffade är att nazisterna också var det, människor.

Det börjar aldrig med en gaskammare eller en hög med jord och skelettdelar. Det börjar med små steg av avhumanisering, prat om att grupper och kulturer inte passar in i vårt sätt att leva. Oavsett om det handlar om diskriminering mot judar, muslimer, eller romer så har inte människan blivit immun mot konsekvenserna som det kan leda till. Ju snabbare vi kommer till den insikten förstår vi att människan i dag också är kapabel till detta.

Därför är det viktigt att vi låter dessa människors tragiska öden bli just det – en varning. Vi måste slå vakt om de värden och den värld vi tror oss vara säkra på att vi i dag har. Den kommer inte att vändas upp och ner över en natt. Det gjorde den inte på 1930-talet heller. Men steg för steg kan vi röra oss dit, om vi inte är uppmärksamma på tecknen.

Om vi inte sparkar bakut varje gång det börjar pratas om vi mot dem, när grupper i samhället börjar målas ut som mindre önskvärda eller vi accepterar ett klimat där vi inte ser alla människor som just människor. Om vi inte protesterar kan det till slut vara för sent.

Emmy Scilaris, vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet Södra Älvsborg