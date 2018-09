Låt alla få åka buss gratis i regionen

Foto: Therese Loberg

Varför inte utveckla infrastrukturen och låta alla invånare alltid åka gratis buss i regionen, skriver NK´72.

Jag håller med Vincent om att gymnasieelever i Borås bör få åka buss gratis i hela Västra Götaland under alla tidpunkter. Pensionärer åker också gratis under vissa tider, så varför inte utveckla den delen av infrastrukturen och låta alla invånare alltid åka gratis buss i regionen?

Det gynnar invånare, samhälle och miljö, och kanske kan det till viss del ersätta ett kollapsat tågsystem. Men man får också tänka på hur vi kom hit, under min skoltid fick man köpa ett fritidsmärke för att kunna åka på kvällar och helger, vilket jag tyckte var bra utan att komma ihåg kostnaden.

I somras åkte de elever som gick i nian, ettan och tvåan på gymnasiet gratis i hela Västra Götaland, samt Kungsbacka, med Västtrafik alla dagar och tider från 1/6 till 31/8, fantastiskt!

Nu åker alla gymnasieelever, som Vincent skriver, gratis buss mellan 04 och 19 under vardagar. Ett fritidskort kostar åtta kronor per dag, eller 240 kronor per månad. Då har man 1 000 kronor kvar varje månad av studiebidraget, inte så illa. Kanske kan man få ett bidrag av föräldrar för en motprestation? Upplysningsvis så kostar det i dag 425 kronor per månad för alla yngre barn som måste åka buss till och från skolan under dagtid.

Jag tror det blir som du önskar, Vincent, men kanske inte under din skoltid, bra förslag!

NK´72