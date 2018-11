Klimatpolitiken kan inte vänta

Vi behöver förstå hur mycket mer som behöver göras för att överlämna en värld som går att leva i, skriver Torbjörn Vennström.

Klimatutsläppen fortsätter att öka i Sverige. Under april–juni i år har utsläppen ökat med över fem procent från industrin , på grund av högkonjunktur och hög tillväxt. Utsläppen ökade även första kvartalet i år. Under förra året minskade utsläppen med blygsamma 1,4 procent. Enligt Naturvårdsverket måste utsläppen ner med sju procent per år ifall vi ska klara Sveriges klimatmål.

Enligt klimatforskare behöver utsläppsminskningarna vara ännu större, 10–15 procent per år om Sverige ska uppfylla sin globalt rättvisa del av målsättningen i klimat- avtalet från Paris om att hejda den globala uppvärmningen till väl under + två grader jämfört med före industrialismen.

Förlåt alla siffror, men vi behöver förstå hur mycket mer som behöver göras för att överlämna en värld som går att leva i för våra barn och barnbarn.

Nu saknar Sverige en regering som kan ta tag i saken, men vi har ett klimatpolitiskt ramverk som sju partier är överens om. Med det som grund kan Löfvens (S) övergångsregering lägga in ett klimatnödpaket i årets budget med till exempel:

Återinförd och höjd koldioxidskatt för hela ekonomin, även den del av industrin som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Intäkterna kan användas för att sänka löneskatter för låginkomsttagare och företag och kompensera landsbygden.

Investeringspaket för kollektivtrafik, förnybar energi och energieffektivisering på minst 100 miljarder under nästa mandatperiod. Det är lätt och billigt för Sverige att låna pengar nu, till exempel genom gröna obligationer.

Vi kan vänta på en ny regering, men vi kan inte vänta på klimatpolitiken.

Torbjörn Vennström