Kärnvapnen ett allt större hot i världen

Sverige måste göra sin insats och ratificera kärnvapenförbudet, skriver Åke Widfeldt.

I dag är det den internationella dagen för avskaffande av kärnvapen. Den manifesteras på FN-högkvarteret i New York med tal av bland andra göteborgskan Beatrice Fihn, generalsekreterare för den Nobelprisbelönade organisationen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear weapons.

FN:s förbud mot kärnvapen (TPNW) presenterades av 122 stater, däribland Sverige, i juli 2017. För att det ska gälla måste det undertecknas och ratificeras av minst 50 stater. Hittills har 26 länder godkänt avtalet. Tidigare i år meddelade den svenska regeringen att man inte ska skriva under TPNW.

Vi är många som är besvikna över regeringens beslut. Enligt en Sifo-undersökning vill 85 procent av Sveriges befolkning att vi godkänner TPNW. I Sjuhärad bedrivs just nu en kampanj för att våra kommuner ska ansluta sig till ICAN Cities Appeal, som innebär att städer och kommuner beslutar att uppmana regering och riksdag att skriva under och ratificera TPNW. Cities Appeal startades av ICAN för cirka ett år sedan och har nått häpnadsväckande resultat. Bland de städer som anslutit sig finns Washington DC, Los Angeles, Toronto, Paris, Berlin, Manchester, Edinburgh, Sydney, Oslo och Bergen. Både Nato- och kärnvapenländer är alltså representerade.

Tyvärr är kärnvapenstaterna nu mitt uppe i en omfattande modernisering av sin nukleära arsenal. Det nyligen skrotade INF-avtalet innebär att risken för ett kärnvapenkrig mellan Ryssland och Nato ökat väsentligt. I Ryssland exploderade nyligen något som tros vara en prototyp av en atomdriven kryssningsrobot och som skulle kunna utmana USA i den kärnvapenkapprustning som nu är i full gång. Mellan Indien och Pakistan har konflikttemperaturen höjts och man investerar i modernare och effektivare kärnvapen. Kina, Nordkorea och Israel har ökat antalet kärnstridsspetsar det senaste året.

Det finns all anledning att vi nu ökar ansträngningarna att göra oss av med kärnvapnen, som håller på att bli ett allt starkare hot mot vår överlevnad. Sverige måste göra sin insats och ratificera kärnvapenförbudet.

Åke Widfeldt, Föreningen Glokala Sjuhärad, partnerorganisation till ICAN