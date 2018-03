Insändare: Ett dyrt projekt för lilla Sverige

Foto: STR

En höghastighetsjärnväg blir för dyr i förhållande till folkmängden, anser Leif Petzäll.

Majoriteten av riksdagsledamöterna verkar anse att det kommer att räcka med en tåghastighet på 250 km/tim. Kostnaden för 320 km/tim blir för stor för ett land med tio miljoner invånare. Dessutom är kostnaden per passagerare alldeles för hög och kommer inte att kunna tas ut på biljettpriset. Staten måste således subventionera biljettpriset rejält

Inte nog med det. När hela denna anläggning ska vara färdig att tas i bruk, är den helt omodern. Kineserna kör nu en provbana med ett magnettåg som gör 431 km/tim. Detta tåg har inga rörliga hjul, utan svävar utan friktion från banan. Dessutom använder tåget bara strömmen på just den del som finns under tågsättet. Det kopplar på strömmen just framför ”loket” under gång och kopplar av strömmen efter sista vagnen. Banan är inte markbunden, utan går på betongfundament. Hur en vanlig, markbunden höghastighetsbana skulle påverka övrig trafik och ombyggnader av stationer, kan väl vem som helst räkna ut.

Ett informativt program om just maglevtåget i Shanghai sändes i Kunskapskanalen den 10/2. Det programmet borde alla ivrare som vurmar för denna omoderna typ av tåg, som skulle vara aktuell för Sverige, ha sett.

Västtrafik köper nu 40 snabbtåg för nära fyra miljarder, som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Dessa tåg kommer att gå med 200 km/tim. Detta kan naturligtvis inte jämföras med de höghastighetsbanor som är tänkta att gå Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Men de visar på ett alternativ för att få fler att använda tåg som transportmedel för en rimlig kostnad. Dessa västtåg skall börja levereras 2021. När eventuella höghastighetståg kan vara i drift står skrivet i stjärnorna, och till vilken kostnad går väl bara att fantisera om.

Leif Petzäll, boråsare sedan 1935