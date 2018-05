Insändare: Beskatta robotar som tar människors arbete

Foto: Kicki Nilsson/ TT

Politikerna tycks inte veta hur de ska råda bo på arbetslösheten, menar Kjell Nordberg.

Med mindre än ett halvår kvar till valet, är partierna överens om att arbetslösheten måste minska. Trots denna för politiker högst ovanliga enighet, har man inte varit framgångsrik i någon nämnvärd utsträckning. Detta sagt med reservation för oklarheterna vad gäller Arbetsförmedlingens roll att neka arbetslösa bidrag, för att på så sätt minska det statistiska antalet.

Kanske beror avsaknaden av visioner på att politiker inte är vana att stiga ut ur boxen – riksdagshuset – och tänka utanför ramarna – partiboken. En av politikernas väsentligaste uppgifter synes istället vara att ägna mest tid åt att angripa andra för vad de inte gjort, berätta vad de själva gjort och därtill förklara att mycket mer återstår att göra. Vilket de just nu arbetar med att planera för att göra.

Den ökande politiska byråkratin är en droppande kran som håller på att tömma välfärdens källa, och det på bekostnad av ett näst intill obefintligt samhälleligt utvecklingsarbete. Välfärden befinner sig tillsammans med demokratin på ett sluttande plan. Båda till stor del beroende på att politikerna inte har några idéer och visioner för hur man ska komma till rätta med arbetslösheten och dess skadeverkningar.

Tyvärr hindrar systemets uppbyggnad och maktstruktur att vi kommer att få se några nya djärva idéer prövas så länge demokratin fungerar på det sätt som den gör i dag. Om det inte vore så illa, skulle arbetslösheten och dess skadeverkningar kunna avvecklas inom en valperiod på följande sätt.

Belägg investeringar i robotar, maskiner och annan för arbetet erforderlig utrustning med en procentsats i storleksordningen vad det kostar att introducera en nyanställd fram till dess denne är självgående.

Beskatta de robotar, maskiner och annan erforderlig utrustning som gör människor arbetslösa med 30 procent varje år under tre år. Samma procentsats som en arbetare beskattas med varje år under hela sitt yrkesverksamma liv – i mitt fall under 50 år.

De pengar som genereras på detta sätt fördelas lika mellan staten och ideella hjälporganisationer, samt öronmärks till verksamhet för just arbetslösa.

Kjell Nordberg