Har tiden sprungit ifrån Socialdemokraterna?

Det är helt uppenbart inte behövligt att lägga röster på ett gammalt arbetarparti, skriver Curt Gustafsson.

Under min levnad med rösträtt under 67 år, har jag varit med om olika konstellationer inför valet och regeringsbildandet. Valrösterna var från 1930 och framåt relaterade till familjernas ekonomiska ställning. Maken arbetade, makan var hemma för barnpassning. I lyckliga fall, städjobb åt bättre bemedlade familjer för någon krona.

Lönerna var mycket låga i ”arbetarklassen”. Hyra, mat och lite kläder. Räckte inte pengarna till detta fick man gå till inrättningar som delade ut skor, strumpor och andra persedlar. I vissa fall kunde även matkorgar hämtas.

Under sådana betingelser, var lägger dessa valdeltagare sina röster? Frågetecknet är egentligen obefogat. Självfallet på ”Arbetarpartiet Socialdemokraterna”.

Socialdemokraterna har från 1930-talet varit det största partiet. Vad är då orsaken till bortfallet av många röster på Socialdemokraterna fram till dags dato? Enkelt. Dessa röstande från 1930-, 40- och 50-talet är ett utdöende släkte. Barn och barnbarn till dessa har löner som räcker till hus, mat, bil eller bilar, utlandssemestrar, kläder med märken på som kostar mer än plagget. Dessutom kan man lämna bort barnen under den tid då både pappa och mamma arbetar.

Det är helt uppenbart inte behövligt att lägga röster på ett gammalt arbetarparti. Intressant, Socialdemokraterna har under denna tid haft två majoritetsregeringar 1968-1969 och 1969-1970. ”Majoritetsregering” = en regering i ett parlamentariskt system där de ingående partierna har majoritet i parlamentet. En sådan kan föra sin egen politik utan att förhandla. För övrigt har det varit minoritets-, samlings- och majoritetskoalitioner.

Tänk att Socialdemokraterna har fört en egen politik i bara två år. Under alla andra år har man förhandlat med andra partier. Så det är inte bara So- cialdemokraterna som har byggt upp detta mönsterland. Drömmen är att skrota alla gamla ideologier, bilda en tvåpartiregering, Moderaterna plus Socialdemokraterna. Tidsmässigt perfekt av många orsaker.

Denna insändare tillkom på grund av en stor händelse. Fick häromveckan en present från Socialdemokraterna. 375 kronor mer i pension, netto. Det blev ett långt tack.

