Effektivare handläggning av bygglov i Borås

Svar på ledaren ”Vårgårda vet vad som ger bra klimat”, BT 22/5.

På Borås Tidnings ledarsida den 22 maj beskrivs Vårgårda, med all rätt, som en företagarvänlig kommun som på nytt går framåt i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Borås stad tappar däremot i rankningen och har en hel del kvar att förbättra för att på sikt nå ett bättre resultat.

Ett exempel på en förbättring som på sikt gagnar företagen är Borås stads arbete med en effektivare bygglovshandläggning. Sveriges kommuner och landstings senaste mätning visar att uppskattningen av Borås stads myndighetsutövning inom området bygglov har ökat markant på ett år.

Bakom ökningen ligger en rad förbättringar av Borås stads service mot kund. Tillgängligheten till bygglovshandläggare har ökat genom att göra det möjligt för kunden att boka möten med handläggaren, antingen på plats i stadshuset eller per telefon, men kunden har också möjlighet att komma och få hjälp under drop in-tid. Allt fler väljer att söka bygglov eller göra en anmälan via en e-tjänst. Dessutom har förvaltningen automatiserat en del av handläggningen.

I dag kan enklare bygglov beviljas på en till två dagar och den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden är fyra veckor.

Ledarsidan skriver: ”Om det i Vårgårda kan gå att få ett bygglovsbesked 'över lunchen' är det av förklarliga skäl mindre troligt att det går lika snabbt i en större kommun som Borås…”.

Det är nog riktigt, men att erhålla ett bygglov på en till två dagar är inte så dåligt. Detta är några steg i rätt riktning för ett bättre företagsklimat i Borås stad.

Morgan Hjalmarsson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden