Duger inte svenskan längre i annonserna?

Är det här köpmännens egna förslag eller är det en reklambyrå som försöker vara trendig och käck, undrar skribenten.

Man tar sig för pannan när man ser annonserna i BT för köpmännen i Borås centrum. Är det en önskan om internationell kundkrets som gör att man skriver på engelska när det handlar om lokala annonser?

Där står det bland annat ”City of shopping”. Här är hela rubriken på engelska. Värre är när det blandas svenska och engelska. Här några exempel. ”City of söndagsöppet” och ”City of höstmarknad” och nu senast ”City of shoppingkväll”.

”Även AB Bostäder i Borås har hakat på med engelska.”

Är det här köpmännens egna förslag eller är det en reklambyrå som försöker vara trendig och käck? Man tar sig för pannan i vilket fall.

Även AB Bostäder i Borås har hakat på med engelska. Deras annonser lyder ”Humans of Bostäder i Borås”. (Är det samma reklambyrå som köpmännen kanske?) Man tar sig för pannan en gång till.

Utanför annonsvärlden sågs nyligen ett reportage i BT om en ambulans som rycker ut och kör igång första hjälpen, innan övrig hjälp kommer. Den heter ”Single responder”. Dags att ta sig för pannan igen.

Good bye