Därför stänger vi förskolor i Bollebygd

”Vi bor i norra delen av Bollebygds kommun och jobbar på annan ort. Jag bor i Töllsjö och ska nu behöva åka till Bollebygd och lämna barnet och sedan tillbaka till arbetsplatsen i Alingsås. På grund av detta måste jag eller sambon ta en omväg bara för att få barnomsorg. Dessutom lämna på ett annat dagis, utan inskolning och utan någon personal som mitt barn känner. Hur har ni politiker tänkt här?”.

Det här är en av många föräldrars reaktioner som jag fått höra om kommunens beslut att stänga förskolorna i Olsfors och Töllsjö under sommaren.

Att hålla öppet förskolorna i kommunens alla orter kostar mycket pengar under sommaren och det är svårt att få tag på vikarier. Dessutom är det många föräldrar som väljer att inte lämna sina barn under sommarveckorna. Med detta som bakgrund så valde M att stödja förslaget om att man inte behöver hålla förskolan öppen på de mindre orterna under sommarveckorna.

Förskolan i kommunen behöver, samtidigt som det ska sparas pengar, anpassas till ett samhälle där allt fler föräldrar arbetar på tider när den så kallade industrisemestern infaller, anser jag. Vi lever i ett dygnet runt-samhälle, där vi kräver tillgång till service under dygnets alla timmar. Samtidigt som vi måste ta hänsyn till kommunens allt strängare budgetramar i framtiden. En anpassning av barnomsorgen under sommarperioden handlar inte om att barn ska vara på förskolan utan en trygg tillvaro, utan om att det ska finnas barnomsorg till en kostnad som kommunen kan hantera.

För att säkra en trygg barnomsorg under sommaren föreslår jag:

* Ett roterande schema med en öppen förskola under sommaren. Det vill säga en sommar är förskolan i Töllsjö öppen och året därpå i Olsfors.

* Bemanning i förskolan ska bestå av minst en personal från den sommarstängda förskolan, så att barnen har en känd person under dessa veckor.

Ge alla barn tillgång till en trygg tillvaro under sommarperioden.

Tomas Andersson, Nya Moderaterna, Bollebygd