Därför finns engelska ord med i annonserna

Svar till signaturen Good bye och insändaren ”Duger inte svenskan längre i annonserna?”, BT 31/10.

Jag håller med signaturen Good bye om vikten av att vårda det svenska språket. Samtidigt är språk något som är i ständig utveckling, nya ord dyker upp, en del av dem från andra länder, och vissa ord försvinner. Att blanda svenska och engelska ord kan verkligen diskuteras, men det finns en tanke varför vi valde att göra det.

”Att det talas över 70 olika språk i de områden där AB Bostäder finns bidrog också till att vi tillät oss att använda engelska i kombination med företagsnamnet.”

Det faktum att Borås City redan har ett engelskt ord i sitt namn tyckte vi var intressant. Vi valde att ta vara på ordet och lägga till det engelska of. Sedan satte vi ihop allt i ett, för kunden, relevant sammanhang, till exempel City of höstmarknad, City of shoppinglördag och City of kvällsöppet. Bra eller dåligt, det blev under alla omständigheter en tydlighet både vad gäller avsändare och aktivitet.

Det andra exemplet du tar upp är AB Bostäder i Borås. Även där har vi vävt in ett engelskt uttryck, nämligen Humans of Bostäder i Borås. En idé där vi har inspirerats av den kända fotobloggen Humans of New York. Syftet med vår kampanj är att lyfta fram AB Bostäders hyresgäster på ett personligt och intressant sätt. Att det talas över 70 olika språk i de områden där AB Bostäder finns bidrog också till att vi tillät oss att använda engelska i kombination med företagsnamnet.

Avslutningsvis gläder det oss att insändaren har uppmärksammat marknadsföringen för båda ovan nämna kunder. Det blir en allt större utmaning i det mediebrus som råder i dag. För övrigt tänker vi fortsätta värna det svenska språket.

Lasse Kampe, CD och copywriter på Mecka