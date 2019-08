Guiden: Evenemangstips i Herrljunga

Foto: Tord Saxin

Anne Engström tipsar om fem saker att göra under sju dagar i Herrljunga.

KYRKOGÅRDSVANDRING

Kulturhistoria: Vesene byalag ordnar kyrkogårdsvandring. Tag med eget fika.

Vesene kyrkogård onsdag 21 augusti kl 18.

ÅKDON & TERMOS

Veteranfordon: Veteranfordonsträffen Åkdon & Termos, som firar sitt tioårsjubileum i år, är tillbaka i kväll. Ta med ditt veteranfordon och visa upp det, eller kom och titta på andras fordon.

Hembygdsgården vid Haraberget i Herrljunga tisdag 20 augusti kl 18.

LÖRDAGSLOPPIS I PARKEN

Loppis: Fynda från de många borden på Herrljunga folkets parks loppisar, som hålls ett antal lördagar under året. I kaféet serveras kaffe, dricka, smörgåsar, korv med bröd, fikabröd och våfflor med sylt och grädde. Entréavgift 10 kronor per person över 15 år, under 15 år gratis i målsmans sällskap.

Furulunds folkpark i Herrljunga lördag 24 augusti kl 9–13.

STEN OCH STANLEY I ERIKSBERG

Musik: Eriksberg Kultur- och intresseförening och Svenska kyrkan ordnar en sommarkonsert med Sten och Stanley. Servering finns från klockan 16 och insläpp sker klockan 17. Biljetter kan förköpas på nortic.se eller köpas i biljettkassan utanför kyrkan.

Eriksbergs nya kyrka lördag 24 augusti kl 18.

BAKDAG VID HEMBYGDSGÅRDEN

Bröd: Känn doften och titta in i köket där brödet bakas. Nybakat bröd är till salu från klockan 14. Tinas trio från Trollhättan underhåller.

Hembygdsgården vid Haraberget i Herrljunga söndag 25 augusti kl 14–17.