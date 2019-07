Foto: Anne Engström

Anne Engström tipsar om sju saker att göra under sju dagar i Herrljunga.

EN KVÄLL MED ELVIS

Musik: Ods kyrka bjuder på ”En kväll med Elvis”. Bandet Lady Luck, bildat på det estetiska programmet på Alströmergymnasiet i Alingsås, framför Elvis musik blandat med Elvis livshistoria.

Ods kyrka onsdag 31 juli kl 19.

KULLINGSTROFÉN

Rally: Kullings Motorsällskap arrangerar traditionsenligt rallytävlingen Kullingstrofén på grusvägar runt om i Herrljunga kommun, men även en bit in i Vårgårda kommun. Tävlingen ingår i Svenska Rallycupen, 1300 Rally Cup, Mega Rally Cup, Lidbils vandringspris och Västra BF:s FM i rally. Program kan köpas vid starten och på utvalda platser utmed banan. Inför starten står alla bilar uppradade vid Herrljunga Folkets park, där även prisutdelningen sker efter tävlingen.

Start Herrljunga Folkets park lördag 3 augusti från kl 10.

FÅGLAVIKSFESTIVALEN

Festival: Besök utställare (Camillas virkade ting, Michael Angle Ohl, Alberto Diez Sarborn, Thomas Örn Karlsson), handla på loppis och fika på torget. Besök Fåglaviks retro & hantverk, Gallerie Lindeberg och Dockskåpet (Elisabeth Hesselblads födelsehus och konstutställning). Matservering och försäljning av ekologiska grönsaker. Föreläsning med Runo Bergström kl 14 i kapellet. Nyinvigning av parken sker lördag kl 16 och därefter uppträder Björn Tengman (kl 16.30/17), Annelie (kl 18/19.30), Cult of Boydah (kl 19/19.30), They Owe Us (kl 21) och Old Kerry Mckee (kl 23.15).

Fåglaviks Folkets park lördag 3 augusti kl 11–söndag 4 augusti kl 16.

SLÅTTERGILLE

Slåtter: Vesene byalag ordnar slåttergille i Myresjö. Ta med lie, räfsa och eget slåtterfika. Efteråt bjuds det på sill och potatis eller korv till barnen.

Myresjö, Vesene söndag 4 augusti kl 11.

HEMBYGDSDAG MED FRILUFTSGUDSTJÄNST

Hembygd: På söndag är det hembygdsdag i Norra Säm. Dagen inleds med friluftsgudstjänst i Norra Säms kyrkoruin kl 14 med sång av Järgen Åkesson. Dagen fortsätter i NTO-stugan på Ekåsen kl 15 (vid regn hålls allt i NTO-stugan) med underhållning av Solveig Svantesson, servering, lotterier med mera.

Norra Säms kyrkoruin och NTO-stugan på Ekåsen söndag 4 augusti kl 14 och kl 15.

BARNENS SÖNDAG

Barnaktiviteter: Herrljunga hembygdsförening ordnar Barnens söndag med Skogs-Mulle, barnens snickeriverkstad, invigning av lekstugan Svanteborg, ponnyridning med mera.

Herrljunga hembygdsgård vid Haraberget söndag 4 augusti kl 14–17.

SOMMARKYRKA MED KAFÉ

Sommarkyrka: Sommarkyrka med kafé ordnas i Källeryd. Det är tipspromenad med start kl 16.30–17.30 och kl 18 blir det sång och musik av Lasse Svensson.

Källeryds missionskyrka söndag 4 augusti kl 16.30–19.