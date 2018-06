Lysande Cavani skickade hem Ronaldos Portugal

Två tuffa och taktiskt väldrillade manskap med spetskompetens på topp av absolut världsklass. Så beskrevs, i stora drag, Uruguay och Portugal inför söndagens VM-åttondelsfinal.

Märk ordet spetskompetens - för det var just den som sken, lika starkt som solen på Uruguays flagga, först av allt på Fisjt-stadion i Sotji.

För i den sjunde minuten skulle Uruguays anfallspar med Edinson Cavani och Luis Suarez gestalta uttrycket "väggspel" i en ny, bombastisk och bredare tappning.

Edinson Cavanis crossboll från den ena kanten till den andra, där Suarez stod, var stenhård och precis. Suarez vände över på högerfoten och returnerade bollen till andra sidan med samma kraft och precision. In i straffområdet dit Cavani hade rört sig. Bollen från Suarez rikoschetterade via Parisforwardens hårfagra skalle, rakt in i portugisiskt målnät.

Pepe kvitterade

1-0 till Uruguay var inte bara ett av VM:s hittills vackraste mål, utan även resultatet av ett Cavani-Suarez-kombinerat mål för fjärde gången i VM-historien - flest av alla sydamerikanska VM-radarpar.

Efter den rivstarten var det taktik och soliditet som dikterade den första halvlekens villkor i Sotji. Det uruguayanska försvaret har inte släppt in ett mål sedan 2017, och det märktes varför när portugisiske storstjärnan Cristiano Ronaldo och hans manskap inte alls kom till några vassa kvitteringslägen.

Portugals lösning var att vända på det klassiska uttrycket "anfall är bästa försvar".

Mittbacken, Pepe, hittade yta och boll i straffområdet efter en hörnvariant och kunde ostört nicka in en kvittering i inledningen av andra halvlek.

Sista chansen förbrukad?

Sju minuter senare skulle dock densamme hitta bollen med huvudet igen - dock i ett desto olyckligare sammanhang. Veteranens misslyckade nickrensning hamnade hos unge Rodrigo Betancur, som lade ut bollen åt vänster till Edinson Cavani.

Och den otröttlige Parisanfallaren var fortsatt på skaparhumör.

Med ett kyligt och skruvat avslut sköt han tillbaka sitt namn i huvudrubriken - och sitt Uruguay till en ny ledning.

En ledning som räckte hela vägen till en uruguayansk kvartsfinal mot Frankrike, även om matchhjälten fick beskåda de sista 20 minuterna från sidan efter att ha skadat sig, och hjälpts av planen av Cristiano Ronaldo.

Cavani fick lämna planen - men Cristiano Ronaldo fick lämna turneringen. I det som kan ha varit den 33-årige, femfaldige guldbollenvinnarens sista chans på en VM-buckla.