Löfven: "Lagspel är våran grej"

"SVERIGE VIDARE I FOTBOLLS-VM!!! Jannes gäng visar att lagspel är våran grej. Stolt över er som kämpar där borta", skriver Löfven (S) på Instagram och fortsätter:

"Nu vidare till Bryssel. Hoppas att de andra regeringscheferna vill snacka fotboll om det blir någon paus i mötet".

Regeringskollegan, idrottsminister Annika Strandhäll (S) var iklädd en landslagströja med "Durmaz" skrivet på ryggen tidigare under en riksdagsdebatt tidigare under dagen. Hon såg förstås också matchen och var extra glad efter segern:

"Ska ju inte lägga mig i bragdguldet.. men.. Vilken match! Vilket lag! Vi vann gruppen. På tisdag ska vi ta oss an nästa i S:t Petersburg. Blir det Schweiz? Brasilien? Ps. Var i Visby är bäst att se matchen?", avslutar ministern, som ska tillbringa nästa vecka i Almedalen, i ett Twitterinlägg.

Lööf jublar

Glädjen förenar de olika politiska lägren i Sverige.

"TRE - NOLL. Sverige vinner den svåra gruppen med de regerande mästarna Tyskland i. Ingenting är omöjligt! Sveriges herrlandslag är verkligen bäst när det väl gäller! Vilken prestation, vilken laganda. Heja Sverige och hela landslaget! Vilken enorm insats! Fantastiskt!", skriver Centerpartiledaren Annie Lööf på Twitter.

OS-hjälten Sebastian Samuelsson kan inte hålla sig och ger sig tyske landslagstränare Wolfgang Pichler ett tjuvnyp:

"Efter Tysklandsmatchen ringde Wolfgang och sa 'In the end the grass is green and Germany wins'. Nu Sverige gruppetta. Tyskland sist. Gissar att han stänger av telefonen ett par dagar nu", skriver skidskytten på Twitter.

Även tidningskrönikörerna tar till brösttonerna.

Aftonbladets fotbollskrönikör Erik Niva medger att han trodde att Sverige skulle bli utslaget och att segern är det bästa han sett från ett svenskt landslag sedan VM-bronset 1994 i USA.

"Inget överträffar"

"Att göra detta med dessa insatser och med denna spelargrupp är ännu mer imponerande. Det är det bästa vi sett på 24 år, sedan ni-vet-när".

Expressens Noa Bacher är också väldigt imponerad:

"Medaljerna i VM delas ut om några veckor här borta och det kan så klart bli ännu bättre, men hela den svenska prestationen, den oddstrotsande, vansinniga vägen till det här slutspelet, den kommer ingen annan att överträffa i det här mästerskapet. Inget landslag kommer att trotsa sportens tyngdlagar lika många gånger som det svenska. Inget landslag kommer att förtjäna sin framgång lika mycket. Ingenting kan bli mer imponerande än Sverige."

Göteborgs-Postens Mattias Balkander påminner om hur nedslagna svenskarna blev när landslaget lottades mot Nederländerna och Frankrike i kvalet för två år sedan:

" Härnäst: åttondelsfinal i S:t Petersburg 3 juli mot en grupptvåa. Vem kunde trott det när Zlatan Ibrahimovic, Kim Källström, Pontus Wernbloom och Andreas Isaksson valde att sluta och Sverige lottades mot Frankrike och Holland i kvalet? Vem kunde tro det efter VM-lottningen i vintras och vem kunde tro det efter Tysklands sena segermål i Sotji lördags?".