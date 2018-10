Vuxna i skolan har abdikerat

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Barnens skolmiljö har fullständigt rasat ihop vad det gäller hur elever tillåts behandla varandra. Har de vuxna på skolan glömt att det är de som bestämmer där, undrar en förälder i Borås.

Jag har nu fullkomligt tröttnat på att hämta min dotter från skolan fullt gråtande och i fullkomlig förtvivlan på grund av att hon upplever att skola, lärare och raster tillsammans utgör en otrygg plats att vara på. Och nej, det gäller inte en skola i ett socioekonomiskt utsatt område med de utmaningar som kan kopplas till dessa.

Hur många kvällar i veckan kan det anses rimligt att natta ett nio-årigt barn som gråter sig till sömns för att hon för allt i världen inte vill gå tillbaka till skolan?

Prestationsmässigt hänger hon med alldeles utmärkt i skolan, detta är dock snarare trots miljön än tack vare densamma. Barnens miljö har fullständigt rasat ihop vad det gäller hur elever tillåts behandla varandra. Hon har under lång tid och vid upprepade tillfällen talat med sin klasslärare och även med rektorn. Vi föräldrar blir påtalade om vikten av att inte ”snacka ner” skolan inför barnen – men till vilken gräns?

Hon har nu själv kontaktat kurator, ska jag stoppa henne?

”Det är dags att ta ett stort kliv fram, att handla och stå för vad som är acceptabelt inom skolans väggar och verksamhet.”

Jag var själv med i skolan vid ett tillfälle under cirka 25 minuters rast med utelek och påföljande lektion föregående vecka. Under de cirka 25 effektiva minuter jag var ute på skolgården hjälpte jag ett gråtande barn som ramlat, särade på två barn varav den ene inte längre, helt uppenbart, var med på ”skojet” samt medlade mellan en pojke i åk 5 och en i åk 6. Den ene hade fällt den andre på asfalten under gråt och beklagan. Intressant är att notera att pojken i detta fall sökte upp mig. Jag var den som fanns tillgänglig. Varför gick inte pojken till någon av de två pedagoger som stod och pratade med varandra längre bort?

Jag sammanförde pojkarna och efter att de båda fått redogöra för sin egen bild av det som hänt bad den ene den andre om ursäkt och till och med gav denne en kram utan att jag ens föreslagit detta. Varför? Jo, för att någon såg och för att någon valde att ställa frågor och att inte acceptera. Det var inte ens svårt.

Det här är ett exempel på ett problem som, om än indirekt, även ryms inom den nu i media förhärskande diskussionen kring föräldrarnas egenansvar avseende uppfostran. Detta gäller barn som lider av konsekvenserna av att föräldrar och skola ibland tycks alltför upptagna med att stå och slå varandra i skallen med välformulerade fyndigheter om vad som är den andres ansvar.

Så här kan vi inte ha det. Har de vuxna på skolan glömt att det är de som bestämmer där? Det enda vi som föräldrar kan göra är att varje dag släppa våra barn mitt i den upplevda otryggheten med hänvisning till att ”säga till en vuxen”. Problemet är bara att många barns uttryckliga intryck av pedagogernas funktion som vuxna är att de viftar bort det mesta som att det ”inte är så farligt”. Varför ska de då säga till en vuxen på skolan, och varför ska jag som förälder fortsätta uppmana dem till det då?

Det är dags att ta ett stort kliv fram, att handla och stå för vad som är acceptabelt inom skolans väggar och verksamhet. Detsamma gäller självfallet föräldrar på barnens fritid.

Den av skolan senast publicerade trivselenkäten för september 2018 är tydlig. Jag vill bestämt hävda att personalen bör vara högst medveten om problemet. Resultatet är i min värld inget annat än fullständigt fiasko.

Enkäten visar att det finns vuxna på skolan som elever inte känner sig trygga med, och detta gäller över var femte elev. Den visar att nästan hälften av alla elever, inte ens inne i klassrummet, får arbetsro. Den visar att hela 52 procent upplever otrygghet någonstans på skolan.

Det här är inte försvarbart. Inte heller vore det försvarbart att på något sätt omvandla detta till en akademisk fråga. Så hur blir nästa vecka i skolan? Det är upp till de vuxna. Det handlar om behov av vuxenskap.

Mycket bekymrad förälder i Borås

* Huvudregeln i BT är att debattartiklar skrivs under med namn. I det här fallet har redaktionen medgett ett undantag.