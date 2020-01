Vi gör allt för att minska trängseln i Borås skolor

Foto: Alexander Olivera/TT

Svar till Anders Alftberg (SD), BT 12/1.

Det är enligt Anders Alftberg Socialdemokraternas fel att vitena haglade över grundskolan i Borås. I själva verket är det svårt att helt slå fast exakt vad det var som gjorde att bristerna uppstod och även när de uppstod. I grundskoleförvaltningens egen analys hängde mycket av bristerna ihop med att vi inte hade haft en för skolan optimal förvaltningsorganisation i Borås, vilket försvårat styrning och likvärdighet. Vi socialdemokrater var ödmjuka inför det faktum att det fanns problem i skolan då.

”Jag skulle dock önska att Alftberg i sin oppositionsroll beskrev verkligheten lite mer nyanserat.”

Vi har också varit mycket angelägna om att eliminera bristerna. Alftberg glömmer att det var under socialdemokratiskt styre som grundskolan reste sig, tog tag i problemen och gick vidare in i en på många sätt bättre och mer rustad skolorganisation, genom allt det fina och målmedvetna arbete som bedrivits av all personal de senaste åren. Grundskolan i dag är en betydligt bättre verksamhet än för några år sedan. Det är jag glad för.

Beträffande platsbristen i skolorna så gör vi hela tiden saker för att förbättra situationen och minska trängseln. Vi etablerar nya enheter och tar tillfället i akt att expandera de skolor som renoveras. Det är mycket svårt att bygga helt nya skolor centralt. Vi har tittat på ett antal sådana uppslag, men fått backa på grund av buller eller luftkvalitetsfrågor.

Vi gör i dag allt vi kan för att minska trängseln i skolorna. Det behövs självklart mer, men jag tycker att Alftberg är orättvis i sin kritik. Passiva är vi inte. När det gäller samordning så pågår det frekventa kontakter och koordinerade presidiemöten och möten med tjänstemän från olika förvaltningar kring många frågor. Det har dessutom ökat det senaste året. Visserligen kunde hanteringen kring någon eller några enskilda frågor ha varit bättre, men min uppfattning är att det i dag pågår en god dialog nämnder emellan.

Jag värdesätter Alftbergs engagemang. Han är en duktig nämndpolitiker. Jag skulle dock önska att Alftberg i sin oppositionsroll beskrev verkligheten lite mer nyanserat.

Per Carlsson (S), ordförande i grundskolenämnden