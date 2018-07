Vem påverkas när du dricker i sommar?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Karin Hagman lämnar några tips när det gäller sommar och alkohol.

Äntligen semester! För många väntar lata dagar i solen, välförtjänt återhämtning, och umgänge med vänner och familj.

Sommaren är även en tid då alkoholkonsumtionen ökar kraftigt i Sverige. I en ny Sifo-undersökning som vi på IQ låtit göra svarar ungefär sex av tio svenskar att de dricker både oftare och mer under semestern än under övriga tider på året. Drygt fyra av tio tror att de kommer att dricka alkohol tre–fyra gånger i veckan under sommaren.

Att alkoholkonsumtionen går upp under sommarmånaderna är inte konstigt. Under semestern blir det fler trevliga middagar och sena kvällar än vanligt och för många är inte det något problem. Men för några av oss kan semesterdrickandet resultera i nya vanor som kan vara svåra att bryta när hösten och vardagen kommer.

Det finns också en annan aspekt av vår ökade alkoholkonsumtion under sommaren, att vårt drickande påverkar dem runt om oss, våra anhöriga. IQ:s undersökningar visar att många påverkas negativt av exempelvis ens föräldrars eller partners alkoholkonsumtion.

Ett glas vin gör dig inte till en dålig förälder men fulla vuxna skapar otrygghet och osäkerhet hos många barn. Att se sina föräldrar sluddra, snubbla eller somna vid bordet är obehagligt. Barn har svårt när det händer saker som de inte förstår.

Som förälder blir du inte heller lika mottaglig för ditt barns signaler när du druckit. Det här med föräldraskap och alkohol är en svår fråga, men viktig att fundera över.

Inför semestern vill jag dela med mig av fem tips kopplade till alkohol:

1. Testa dina alkoholvanor. På Alkoholprofilen.se kan du genom att svara på ett antal frågor snabbt få en indikation på om det finns anledning att förändra dina alkoholvanor.

2. Håll koll på ditt drickande. Bestäm hur mycket och hur ofta du tänker dricka alkohol och håll dig till det. Om du inte kan hålla dig till de glas du bestämt dig för kan det vara en signal på att du behöver förändra beteendet.

3. Prata med din partner, vänner och familj om hur ni ser på alkohol under semestern så att ni har samma bild.

4. Varva med alkoholfria drycker eller drick varannan vatten. Det finns många bra alkoholfria drycker både inom öl- och vinsortimentet.

5. Fundera över vilken plats du vill att alkoholen ska ha under din semester och om den verkligen leder till en trevligare ledighet för dig och personer i din omgivning.

Avslutningsvis, passa på att äta och dricka gott, njut av ledigheten, umgås med vänner och ladda batterierna inför hösten. Men reflektera kring hur mycket och ofta du dricker. Det minskar risken för att du eller någon du tycker om far illa. Och det ökar dina chanser till en härlig ledighet.

Karin Hagman, vd på IQ