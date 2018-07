Vad vill S i Svenljunga egentligen med Svenbo?

Foto: Moa Carlsson

Det har under några år florerat rykten om oegentligheter i Svenbo, konstaterar Urban Nylén (M).

Tidigare ordförande för de kommunägda bolagen i Svenljunga har inte visat någon större vilja att ta tag i detta. När nuvarande ordföranden samt VD:n arbetar hårt för att ta reda på om det ligger någonting i dessa rykten, vill alltså S i Svenljunga lägga krokben genom att avsätta dem bägge.

Ett synnerligen anmärkningsvärt beteende, mitt under pågående internutredningar som dessutom resulterat i flertal anmälningar till rättsvårdande myndigheter.

Vi var många som blev överraskade och glada då Stefan Carlsson (S) vid kommunfullmäktige den 28 maj föreslog M:s representant, Hans-Göran Carlsson som ny ordförande i Svenbo. Hans-Göran har lång och gedigen erfarenhet av både fastighetsbranschen och drift samt rekonstruktion av företag.

Moderaterna, som enda parti i Svenljunga, valde att helt bortse från partitillhörighet när det letades efter lämpliga kandidater som skulle representera vårt mandat i Svenbo. Det ligger ett idogt arbete bakom vårt val, där erfarenhet och kompetens var de enda ledorden. Resterande partier har för övrigt prioriterat att placera partimedlemmar som ledamöter i bolagen, även om flera av dem ropat högt om ”mer professionalitet” till nämnda styrelse.

Efter att S i Svenljunga för sex veckor sedan, röstade in Hans-Göran Carlsson som ordförande, så vill de nu byta igen. De vill alltså ha in sin femte ordförande för Svenbo, under en och samma mandatperiod. Rekord?

Partiets representanter i styrelsen lade även, för mindre än ett år sedan, sin röst på nuvarande VD:n. Då med Per Andersson (S) bakom ordförandeklubban. Det fanns fler kandidater och styrelsen var inte helt överens, men S och majoriteten av styrelsen lade sina röster på den VD som Stefan Carlsson och Lisbeth Jacobsson nu vill avskeda. Ett val som i sådana fall kommer att kosta skattebetalarna upp emot miljonbelopp, pengar som annars kunde komma invånarna till godo. Vågar invånarna tro på att ni skall ha mer tur nästa gång ni väljer VD, om ni nu får er vilja genom? För jag tolkar det som om ni själva inte verkar nöjda med ert förra försök.

Urban Nylén (M)